Najlepsze występy na Coachelli 2026. Nie tylko Justin Bieber i Sabrina Carpenter

Justin Bieber i Sabrina Carpenter

Coachella 2026 to gorący temat w świecie muzyki. Za nami pierwszy weekend przeglądu występów na największym festiwalu na świecie. Najwięcej mówiło się o headlinerach - Sabrinie Carpenter i Justinie Bieberze. Ta pierwsza dała najlepsze show swojego życia. Miała przeogromny budżet, który pozwolił jej na imponujące scenografie. Miała ich aż sześć i każda była spektakularna. Na scenie z Sabriną był tłum tancerzy. Zupełnym przeciwieństwem jej występu był set Justina Biebera, który niemal przez cały koncert był sam. Postawił na skromną scenografię, ograną głównie światłem. Najwięcej mówiło się o momencie, w którym puszczał swoje teledyski na YouTube. Niektórzy uważają, że to przesada i szczyt lenistwa. Inni poczuli dzięki temu nostalgię. Sprzeczki na temat tego, czy lepszy był maksymalizm Sabriny, czy minimalizm Justina jeszcze trochę potrwają, ale tak naprawdę oba te występy były świetnie.

Coachella - komentarz

Nine Inch Noize

Największym zaskoczeniem Coachelli 2026 było Nine Inch Noize. To specjalny projekt tworzony przez legendarny zespół Nine Ich Nails i producenta Boys Noize'a. Połączyli swoje gatunki muzyczne - rock oraz elektronikę i wyszła im porcja świeżego industrialnego rocka z elementami techno. Na Coachelli zaprezentowali kawałki z ich płyty "Nine Inch Noize", a dodatkowo było to ubrane w niesamowite widowisko. Ruchoma scenografia i niesamowita gra świateł stworzyły niezapomniane chwile na pustyni w Kalifornii.

Slayyyter

Zostając przy elektronice nie można wspomnieć o Slayyyter. Wystąpiła w piątek o godzinie 15:00 w niewielkim namiocie, a przyciągnęła tłumy. Organizatorzy przy układaniu harmonogramu nie przewidzieli, że na chwilę przed Coachellą Slayyyter wyda album, który zmieni jej karierę. "Wor$t Girl In America" zbiera świetne recenzje, a piosenka "Dance" rozgrzewa parkiety w klubach. Slayyyter na festiwalu miała świetną energię i rozgrzewała publiczność. Nie można wyobrazić sobie lepszej rozgrzewki przed dniem pełnym muzycznych atrakcji.

Giveon

Giveon pokazał na Coachelli 2026, że ten festiwal to nie miejsce tylko dla popu, elektroniki i rocka. Jego set był bardzo elegancki. Artysta wyszedł na scenę w garniturze, a towarzyszyli mu chórzyści i muzycy. Piosenkarz wykonał swoje największe hity R&B, a niespodzianką była Kehlani, która pojawiła się na scenie, aby razem z Giveonem wykonań specjalną wersję swojego megahitu "Folded".