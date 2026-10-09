Celine Dion przewróciła się na scenie, a chwilę później zaliczyła kolejną wpadkę. Tak zareagowali fani

Celine Dion przewróciła się podczas koncertu. Wszystko się nagrało

Celine Dion wróciła do koncertowania po latach przerwy spowodowanej problemami zdrowotnymi. Występy cieszą się dużą popularnością i są wyjątkową okazją, by ponownie usłyszeć ją na żywo. Podczas koncertu 7 października doszło jednak do nieoczekiwanej sytuacji. 58-letnia piosenkarka wykonywała utwór "Dans un autre monde", gdy nagle straciła równowagę i przewróciła się na scenę. Jak widać na nagraniu z występu, zahaczyła obcasem o spodnie. Artystka upadła, ale błyskawicznie się podniosła i kontynuowała śpiewanie. Nie było widać, by doznała poważnego urazu. Upadek nie był jednak jedynym momentem tego wieczoru, który przyciągnął uwagę fanów.

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Celine Dion zapomniała tekstu piosenki. Wtedy zareagowała publiczność

Później Celine Dion przebrała się w czarną sukienkę i rozpoczęła wykonywanie kolejnego wielkiego przeboju, "Pour que tu m’aimes encore". W pewnej chwili przyznała, że zapomniała słów piosenki. Zamiast udawać, że nic się nie stało, zwróciła się do publiczności. Fani natychmiast ruszyli jej z pomocą i zaczęli śpiewać razem z gwiazdą. Ten gest wyraźnie poruszył Celine Dion. Piosenkarka przeprosiła za pomyłkę i podziękowała zgromadzonym za wsparcie.

Dzięki Bogu, że tu jesteście

- przytacza słowa gwiazdy magazyn "People".

Moje serce aż urosło. To poruszyło mnie do głębi

- dodała wokalistka.

Powrót Celine Dion na scenę po latach

Celine Dion od kilku lat zmaga się z zespołem sztywnego człowieka (SPS), rzadkim zaburzeniem neurologicznym wpływającym na mięśnie, które może powodować sztywność i bolesne skurcze. O diagnozie poinformowała publicznie w grudniu 2022 roku. Choroba zmusiła ją do odwołania koncertów i znacznego ograniczenia aktywności zawodowej. We wrześniu 2026 roku piosenkarka rozpoczęła serię występów w Plenitude Arena w Nanterre, niedaleko Paryża. Koncert z 12 września był jej pierwszym pełnowymiarowym występem od marca 2020 roku. Powrót na scenę jest dla artystki ważnym wydarzeniem, na które jej fani czekali przez lata.

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