Celine Dion przewróciła się na scenie, a chwilę później zaliczyła kolejną wpadkę. Tak zareagowali fani

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Celine Dion przewróciła się podczas koncertu. Wszystko się nagrało
Celine Dion wróciła do koncertowania po latach przerwy spowodowanej problemami zdrowotnymi. Występy cieszą się dużą popularnością i są wyjątkową okazją, by ponownie usłyszeć ją na żywo. Podczas koncertu 7 października doszło jednak do nieoczekiwanej sytuacji. 58-letnia piosenkarka wykonywała utwór "Dans un autre monde", gdy nagle straciła równowagę i przewróciła się na scenę. Jak widać na nagraniu z występu, zahaczyła obcasem o spodnie. Artystka upadła, ale błyskawicznie się podniosła i kontynuowała śpiewanie. Nie było widać, by doznała poważnego urazu. Upadek nie był jednak jedynym momentem tego wieczoru, który przyciągnął uwagę fanów.
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Celine Dion zapomniała tekstu piosenki. Wtedy zareagowała publiczność
Później Celine Dion przebrała się w czarną sukienkę i rozpoczęła wykonywanie kolejnego wielkiego przeboju, "Pour que tu m’aimes encore". W pewnej chwili przyznała, że zapomniała słów piosenki. Zamiast udawać, że nic się nie stało, zwróciła się do publiczności. Fani natychmiast ruszyli jej z pomocą i zaczęli śpiewać razem z gwiazdą. Ten gest wyraźnie poruszył Celine Dion. Piosenkarka przeprosiła za pomyłkę i podziękowała zgromadzonym za wsparcie.
Dzięki Bogu, że tu jesteście
- przytacza słowa gwiazdy magazyn "People".
Moje serce aż urosło. To poruszyło mnie do głębi
- dodała wokalistka.
Powrót Celine Dion na scenę po latach
Celine Dion od kilku lat zmaga się z zespołem sztywnego człowieka (SPS), rzadkim zaburzeniem neurologicznym wpływającym na mięśnie, które może powodować sztywność i bolesne skurcze. O diagnozie poinformowała publicznie w grudniu 2022 roku. Choroba zmusiła ją do odwołania koncertów i znacznego ograniczenia aktywności zawodowej. We wrześniu 2026 roku piosenkarka rozpoczęła serię występów w Plenitude Arena w Nanterre, niedaleko Paryża. Koncert z 12 września był jej pierwszym pełnowymiarowym występem od marca 2020 roku. Powrót na scenę jest dla artystki ważnym wydarzeniem, na które jej fani czekali przez lata.