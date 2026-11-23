W związku z trwającym postępowaniem w sprawie afery finansowej, w którą zamieszany jest jej mąż Wojciech Kurowski, matka Andziaks, Agnieszka K., wpłaciła 100 tys. zł poręczenia majątkowego. Jest to jeden ze środków zapobiegawczych wyznaczonych wobec kobiety przez śledczych.

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Matka Andziaks wpłaciła 100 tys. zł poręczenia. List gończy za Wojciechem Kurowskim

Nowe szczegóły w sprawie postępowania, w którym status podejrzanego ma ojczym Andziaks, przekazała w poniedziałek 23 listopada 2026 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie. Sąd przychylił się do wniosku o 30-dniowy areszt tymczasowy dla Wojciecha Kurowskiego, liczony od chwili jego ujęcia, a za poszukiwanym mężczyzną został już wystawiony list gończy.

Status podejrzanej w tej sprawie ma także żona poszukiwanego, a prywatnie matka popularnej influencerki. Z ustaleń prokuratury wynika, że Agnieszka K. wspólnie z Wojciechem Kurowskim działała na szkodę kierowanej przez niego firmy deweloperskiej. Śledczy wskazują między innymi na przelanie z konta spółki ponad 6 mln zł bezpośrednio na prywatny rachunek bankowy kobiety. Badane są też transakcje kartami służbowymi oraz pobrania gotówki z bankomatów, których łączna suma sięga niemal 1,3 mln zł.

Oprócz wspomnianego poręczenia majątkowego śledczy zdecydowali o nałożeniu na podejrzaną również innych restrykcji. Jak poinformował w rozmowie z „Faktem” rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prok. Mateusz Martyniuk, Agnieszka K. została objęta dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju, a także nie może kontaktować się ze swoim mężem. Służby zatrzymały jej paszport i wydały zakaz wydawania innych dokumentów, które umożliwiałyby przekroczenie granicy.

Przesłuchanie matki Andziaks. Agnieszce K. grozi do 10 lat więzienia

Rzecznik warszawskiej Prokuratury Regionalnej, prok. Mateusz Martyniuk, przekazał krótki komunikat dotyczący stanowiska podejrzanej: „Agnieszka K. została przesłuchana, ale nie przyznała się do zarzucanych jej czynów”.

Czyny zarzucane przez śledczych matce influencerki są bardzo poważne. Za przestępstwa, o które podejrzana jest kobieta, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Z kolei jej mąż, Wojciech Kurowski, od razu po zatrzymaniu przez organy ścigania zostanie osadzony w areszcie tymczasowym.

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