Wojciech Kurowski ścigany listem gończym. Sąd zdecydował o areszcie dla ojczyma Andziaks

Nowe oświadczenie w sprawie Wojciecha Kurowskiego, prywatnie ojczyma znanej influencerki Andziaks, wydała w poniedziałek 23 listopada 2026 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie. Śledczy wystąpili z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, a Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wyraził na to zgodę. Decyzja zakłada 30-dniowy areszt liczony od chwili ujęcia podejrzanego, za którym wydano już także list gończy.

Śledztwo koncentruje się wokół funkcjonowania firmy Optima Development Poland, w której zarządzie zasiada poszukiwany mężczyzna. Zdaniem prokuratorów podejrzany celowo mylił osoby kupujące obligacje w kwestii tego, na co realnie trafią wpłacane przez nich fundusze. Klienci działali w przeświadczeniu, że ich kapitał sfinansuje powstanie ekskluzywnych obiektów hotelowych w Zakopanem.

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Prokuratura bada wydatki ojczyma Andziaks. Inwestorzy stracili blisko 52 mln złotych

Z ustaleń organów ścigania wynika jednak, że zgromadzone fundusze przeznaczano na bieżące regulowanie wcześniejszych długów przedsiębiorstwa, spłacanie odsetek, a także na prywatne potrzeby. Rozmiar oszustwa jest ogromny, ponieważ według wyliczeń prokuratury ponad 200 nabywców obligacji straciło łącznie blisko 52 mln zł w wyniku tych działań.

„Wojciech K. jest również podejrzany o działanie wspólnie i w porozumieniu z żoną, Agnieszką K., na szkodę zarządzanej przez niego spółki z branży deweloperskiej. Miało ono polegać na wyprowadzeniu z rachunku bankowego spółki kwoty przekraczającej 6 mln zł i przelaniu jej na osobisty rachunek bankowy Agnieszki K., a także na wypłacie gotówki z bankomatów oraz dokonywaniu transakcji przy użyciu kart firmowych na łączną kwotę blisko 1,3 mln zł” - przekazał w rozmowie z dziennikiem „Fakt” rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prok. Mateusz Martyniuk.

W najnowszym komunikacie śledczych znalazły się również kluczowe wątki opisujące rolę Agnieszki K., czyli żony Wojciecha Kurowskiego i zarazem matki internetowej twórczyni. Materiał dowodowy wskazuje, że kobieta działała w porozumieniu ze swoim małżonkiem, wyrządzając bezpośrednią szkodę kierowanej przez niego firmie z sektora deweloperskiego.

Śledczy zarzucają jej bezprawne przelanie przeszło 6 mln zł z konta spółki bezpośrednio na prywatny rachunek bankowy Agnieszki K. Pod lupą prokuratorów znalazły się dodatkowo liczne operacje opłacane służbowymi kartami płatniczymi oraz gotówka pobierana z bankomatów, co łącznie wygenerowało straty rzędu niemal 1,3 mln zł na niekorzyść przedsiębiorstwa.

Matka Andziaks z zarzutami prokuratorskimi. Agnieszce K. grozi 10 lat więzienia

Prokurator przedstawił już formalne zarzuty Agnieszce K. Wobec matki influencerki zastosowano jednocześnie wolnościowe środki zapobiegawcze, które obejmują policyjny dozór, wpłatę poręczenia majątkowego oraz odebranie paszportu połączone z całkowitym zakazem wyjazdu z Polski.

Kobiecie grożą bardzo surowe konsekwencje karne. Rzecznik prasowy stołecznej Prokuratury Regionalnej potwierdził, że za czyny zarzucane podejrzanej sąd może wymierzyć karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Informacja o policyjnych poszukiwaniach Wojciecha Kurowskiego po raz pierwszy obiegła media pod koniec października 2026 roku. Głos w tej sprawie zabrała wtedy sama Andziaks, która w opublikowanym na swoich profilach społecznościowych długim oświadczeniu otwarcie przyznała, że zna miejsce pobytu ojczyma.