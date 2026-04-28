Harry Styles zaręczony?! Jego wybranka to znana piosenkarka, zdradził ich pierścionek

Relacja Harry'ego Stylesa i Zoë Kravitz od blisko roku była obiektem intensywnego zainteresowania mediów i fanów. Para, choć absolutnie unika publicznych deklaracji, była wielokrotnie widywana razem, co tylko podsycało plotki o ich romansie. Obie gwiazdy, znane ze swojego talentu, charyzmy i niepowtarzalnego stylu, tworzą duet, który z pewnością przyciąga uwagę. Według najnowszych plotek: zakochani są już zaręczeni.

Harry Styles i Zoë Kravitz zaręczeni? Ich związek owiany jest tajemnicą

Jak donosi magazyn "People", Harry Styles poprosił swoją partnerkę o rękę, a Zoë Kravitz bez zawahania przyjęła oświadczyny. Muzyczna para powstrzymała się jednak z informowaniem o zaręczynach i pochwaliła się nimi wyłącznie w gronie najbliższej rodziny. Pogłoski o romansie po raz pierwszy głośno wybrzmiały w sierpniu 2025 roku i choć para od tamtej pory regularnie przyłapywana jest na przechadzkach w miejscach publicznych, oficjalnie nic nie wiadomo o tej ekscytującej fanów relacji.

28

Pokaźny pierścionek wszystko zdradził. Od plotek aż huczy

Spekulacje o zaręczynach pojawiły się już kilka dni temu, kiedy paparazzi przyłapali Zoë Kravitz z rzucającym się w oczy pierścionkiem na palcu. Nic jednak nie było pewne, aż magazyn "Daily Mail" dowiedział się, że błyskotka to faktycznie podarunek zaręczynowy. Harry Styles miał zlecić wykonanie oryginalnego modelu jednej z luksusowych marek biżuterii i zapłacić za niego milion dolarów. Póki co - wszystko pozostaje na etapie pogłosek.

Z kim spotykał się Harry Styles?

Już w czasach działalności w zespole One Direction sprawy sercowe nastoletniego jeszcze Brytyjczyka budziły wiele zainteresowanie. Kontrowersyjna była jego relacja ze starszą o kilkanaście lat, obecnie nieżyjącą już Caroline Flack. Później huczało od plotek na temat romansów Harry'ego Stylesa z Kendall Jenner czy Taylor Swift, zaś przed rzekomym związkiem z Zoë Kravitz - gwiazdor miał spotykać się z kanadyjską aktorką Taylor Russell.

Sonda Czy Harry Styles to nowy król popu? Tak, nie ma sobie równych! Nie, ten tytuł należy do Michaela!