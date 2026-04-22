Conchita Wurst jest w nowym związku. Tak wyglądała pierwsza randka

Zwycięstwo Conchity Wurst przeszło do historii Konkursu Piosenki Eurowizji jako jeden z najbardziej pamiętliwych i kontrowersyjnych momentów. Po ponad dekadzie widowisko powraca do Wiednia i choć brodata drag queen ze względów światopoglądowych odcina się od Eurowizji, to przyjaźni się z jej ostatnim zwycięzcą. Duet prowadzi wspólny podcast lifestylowy, w którym Conchita uchyliła rąbka tajemnicy o życiu osobistym.

Conchita Wurst to ikona Eurowizji. W tym roku się odcięła

Tom Neuwirth stworzył postać Conchity Wurst - wokalistki z brodą - zupełnie spontanicznie, ale wkrótce o tej wyjątkowej drag queen usłyszała cała Austria. Po tym, jak gwiazda otarła się o reprezentowanie kraju na Eurowizji w 2012 roku, dwa lata później krajowa telewizja bezpośrednio zaprosiła ją do udziału w Kopenhadze. O jej zwycięstwie z utworem "Rise like a Phoenix" mówił cały świat, a Conchita Wurst z rozmachem zapisała się na kartach historii Eurowizji. Po ponownej wygranej Austrii i powrocie konkursu do Wiednia - ikona odcięła się od widowiska bez podania jednoznacznej przyczyny. Nie trudno o domysły, że powodem jest chęć przyłączenia się do międzynarodowego bojkotu Eurowizji 2026 ze względu na dalszy udział Izraela.

Drag queen szczerze o diagnozie HIV. To dlatego artystka o niej opowiedziała

O życiu prywatnym Conchity, czyli Toma - wyoutowanego geja - nie było wiele wiadomo. Artysta pochodzi z niewielkiej miejscowości w austriackich Alpach. W 2018 roku poinformował o tym, że jest nosicielem wirusa HIV. Ujawnienie tej intymnej sprawy nie było jednak do końca własną wolą drag queen, a efektem zastraszenie ze strony byłego partnera, który groził przekazaniem tego faktu do mediów.

Tom Neuwirth, czyli Conchita, ma nowego chłopaka. Znamy szczegóły pierwszej randki

Aktualnie wokalista znany widzom na całym świecie jako Conchita Wurst jest w nowym związku. To świeża sprawa! W prowadzonym wspólnie z JJ-em - zwycięzcą Eurowizji 2025 - podcaście "Bussi Bla Bla", artysta ogłosił wszem i wobec, że od nieco ponad pół roku ma chłopaka. Wcześniej panowie byli przyjaciółmi, aż wreszcie narodziło się między nimi głębsze uczucie. Nie zabrakło też wspomnień o pierwszej randce, na której nieznany mężczyzna podbił serce Toma.

"Chciałbym ogłosić po prostu, że jestem bardzo zakochany. Wygrał mnie swoim gotowaniem na pierwszej randce. [...] Miło być w funkcjonującym związku. To, czego teraz doświadczam... wcześniej tego nie znałem" - powiedział JJ-owi na antenie podcastu w austriackim radiu.

Co smakowitego przygotował na kolację wybranek Conchity? Para na randce zjadła potrawkę z kurczaka z kasztanami oraz dodatkiem w postaci sałatki.

