Mąż pokazał, jak czyści kabinę prysznicową. Używa dwóch prostych składników

Sprawdzony sposób na kabinę prysznicową

Walka z osadem i kamieniem pod prysznicem to dla wielu prawdziwa zmora.

Drogą chemię można z powodzeniem zastąpić tanimi metodami z wykorzystaniem produktów, które mamy w kuchni.

Pewien mąż podzielił się swoim sposobem na lśniącą i wolną od zacieków szybę prysznicową.

Jak usunąć osad z kabiny prysznicowej?

Utrzymanie w czystości prysznica potrafi być uciążliwe. Elementy, które ciągle są narażone na działanie wody, szybko pokrywają się trudnym do usunięcia kamieniem oraz osadem z kosmetyków. Zaniedbanie tych miejsc sprawia, że powierzchnie stają się matowe. Gromadzący się z czasem twardy osad wygląda nieestetycznie, a dodatkowo może powodować uszkodzenia szyby prysznicowej.

Eksperci zalecają, by sprzątanie prysznica na stałe wpisać w grafik cotygodniowych porządków. Gotowe preparaty ze sklepu nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty, dlatego warto wypróbować sprawdzone patenty. Mąż autorki wpisu od dawna bierze na siebie to zadanie, a efekty jego pracy wzbudzają podziw u gości. Mężczyzna zdradził swój prosty trik. Do sprzątania używa sody oczyszczonej oraz soku z cytryny lub kwasku cytrynowego. Najpierw przygotowuje papkę z sody i wody (w proporcji 1:1), po czym grubą warstwą pokrywa zaatakowane kamieniem zakamarki i zostawia na pół godziny. W tym czasie przeciera szyby roztworem z kwasku cytrynowego i wody, używając miękkiej ściereczki z bawełny. Kwas doskonale radzi sobie z resztkami mydła i zostawia na szkle powłokę zapobiegającą powstawaniu nowych śladów. Na koniec tą samą ścierką zmywa pastę z sody i dokładnie wyciera czyszczone fragmenty. Rezultat to idealnie lśniąca kabina.

Codzienna pielęgnacja prysznica

Aby ułatwić sobie generalne porządki, warto wyrobić sobie proste nawyki. Pomocna będzie zwykła ściągaczka do wody. Użycie jej bezpośrednio po kąpieli skutecznie zapobiegnie powstawaniu osadu na szybach i kafelkach. Dobrym pomysłem jest też szybkie przetarcie mokrych powierzchni po ostatnim prysznicu w ciągu dnia – wystarczy szmatka z kroplą płynu do naczyń lub octu, a następnie dokładne spłukanie i wytarcie do sucha. Ważne jest także, by nie zamykać szczelnie drzwi od kabiny po myciu. Lepszy przepływ powietrza zminimalizuje wilgoć, co chroni przed powstawaniem grzyba i pleśni.

