Krystyna Pawłowicz o nagich zdjęciach Agnieszki Radwańskiej. W sieci zawrzało

Agnieszka Radwańska w "ESPN Body Issue"

Udział Agnieszki Radwańskiej w rozbieranej sesji dla magazynu „ESPN Body Issue” wywołał ogromną dyskusję w Polsce. Opublikowane w lipcu 2013 roku akty miały na celu promocję sportowego stylu życia, jednak reakcje rodaków były skrajnie różne. Część osób wyrażała podziw dla odwagi i formy zawodniczki, podczas gdy inni nie kryli oburzenia. Krytycy zarzucali krakowskiej tenisistce, że takie zachowanie nie przystoi osobie reprezentującej Polskę na arenie międzynarodowej oraz deklarującej wartości katolickie.

Sama sesja zdjęciowa odbyła się na basenie. Mimo że Agnieszka Radwańska pozowała zupełnie nago, fotografie nie miały wulgarnego ani erotycznego charakteru, a intymne partie ciała pozostały zakryte. Głównym przesłaniem materiału było propagowanie aktywności fizycznej i dbania o własne ciało. Niemniej jednak, z uwagi na ówczesny status Radwańskiej jako jednej z najważniejszych postaci polskiego sportu, publikacja wywołała ogromne poruszenie, w tym stanowczy sprzeciw ze strony niektórych duchownych oraz polityków, w tym posłanki Prawa i Sprawiedliwości, Krystyny Pawłowicz.

GALERIA: Agnieszka Radwańska NAGO w magazynie "ESPN Body Issue"

70

- Ja na miejscu Radwańskiej bym się nie rozebrała - stwierdziła. - Bardzo się jej dziwię, przecież ma wszystko: osiągnęła wielki sukces, jest młoda, ładna, a takie zdjęcia odbierają jej tylko powagę. Zrobiła to niepotrzebnie! - przekonywała Krystyna Pawłowicz w rozmowie z "Super Expressem".

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Sportowcy bronią decyzji Agnieszki Radwańskiej

W obronie tenisistki stanęli znani polscy sportowcy, w tym Mariusz Pudzianowski oraz Tomasz Majewski.

- Ja jestem jak najbardziej na tak! Gdybym miał żonę i zechciałaby zrobić sobie takie zdjęcia, tobym ją popierał - stwierdził wtedy "Pudzian", zawodnik MMA.

- Zdjęcia są całkiem dobre, a każdy sposób promowania się jest właściwy, zwłaszcza w tak dużym magazynie. Widać, że Agnieszka myśli globalnie. Promuje się na rynku amerykańskim przed turniejem US Open, zatem we właściwym czasie i miejscu - dodał Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

- Gorliwe katoliczki też mogą pokazać tyłek i cycki - podsumował gorącą dyskusję muzyk Krzysztof Skiba.