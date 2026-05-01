Masz nornice w ogrodzie? Wiemy, jak się ich pozbyć! Tanie i skuteczne sposoby

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-05-01 12:00

Nornice potrafią w bardzo krótkim czasie zniszczyć ogród. Podgryzione korzenie, zapadająca się ziemia, uschnięte rośliny i charakterystyczne korytarze pod trawnikiem to pierwsze sygnały, że nieproszeni goście już się zadomowili. Wielu ogrodników łapie się za głowę, bo problem narasta szczególnie wiosną i latem, gdy gryzonie mają łatwy dostęp do pożywienia. Dobra wiadomość jest taka, że nie zawsze trzeba sięgać po drogie preparaty czy radykalne metody. Istnieją proste, tanie i sprawdzone sposoby, które naprawdę działają.

Mały ogród

i

Autor: HannamariaH/ Getty Images Jak urządzać ogród o powierzchni około 50 m2?
  • Nornice potrafią błyskawicznie zdewastować nawet zadbane przestrzenie ogrodowe, a ich obecność sygnalizują uszkodzenia korzeni, zapadająca się ziemia oraz uschnięte rośliny, co szczególnie nasila się wiosną i latem, gdy gryzonie mają obfity dostęp do pożywienia.
  • Kluczowe jest szybkie reagowanie i konsekwencja w działaniu, ponieważ nornice, choć terytorialne, są niezwykle wrażliwe na zapachy, drgania i hałas, co sprawia, że ignorowanie pierwszych sygnałów ich obecności jedynie pogarsza sytuację, podczas gdy konsekwentne stosowanie domowych metod może skutecznie ograniczyć ich aktywność.
  • Istnieje wiele prostych i tanich, a jednocześnie sprawdzonych metod walki z nornicami, które nie wymagają stosowania drogich preparatów ani radykalnych środków, a opierają się na wykorzystaniu naturalnych właściwości środowiska i samych gryzoni.
  • Najlepsze rezultaty osiąga się poprzez łączenie różnych strategii, takich jak wykorzystywanie intensywnych zapachów, tworzenie nieprzyjemnych dla nich wibracji i dźwięków, utrzymywanie porządku w ogrodzie oraz sadzenie roślin odstraszających, co sprawia, że ogród staje się dla nich nieatrakcyjnym miejscem do bytowania.

W przypadku nornic warto pamiętac o tym, że najważniejsze jest szybkie działanie i regularność. Nornice są zwierzętami terytorialnymi, ale jednocześnie bardzo wrażliwymi na zapachy, drgania i hałas. Jeśli ogród stanie się dla nich niekomfortowy, szybko przeniosą się w inne miejsce. Wiele osób popełnia błąd, ignorując pierwsze ślady ich obecności, co tylko pogarsza sytuację. Tymczasem domowe metody, stosowane konsekwentnie, potrafią skutecznie ograniczyć ich aktywność bez szkody dla środowiska.

Nornice w ogrodzie - co robić?

Warto podkreślić, że większość ze skutecznych metod działających na nornice nie wymaga dużych nakładów finansowych ani specjalistycznej wiedzy. Wystarczy odrobina pracy, by zadbać o swój ogród. Jednym z najtańszych sposobów jest wykorzystanie intensywnych zapachów, których nornice nie znoszą. 

Jak skutecznie pozbyć się nornic z ogrodu?

Do nor można włożyć kawałki materiału nasączone octem, naftą lub olejkiem miętowym. Zapach szybko zniechęca gryzonie do dalszego przebywania w danym miejscu. Skutecznie działa także czosnek oraz liście czarnego bzu, które można umieścić bezpośrednio w korytarzach.

Inną metodą jest wbijanie w ziemię metalowych prętów lub butelek na patyku. Pod wpływem wiatru wydają one dźwięki i drgania, których nornice bardzo nie lubią. Warto również zadbać o porządek w ogrodzie: regularne koszenie trawy i usuwanie resztek roślinnych ogranicza im schronienie i dostęp do pożywienia. Dobrym rozwiązaniem jest też sadzenie roślin odstraszających, takich jak czosnek, mięta czy wilczomlecz. Połączenie kilku metod jednocześnie daje najlepsze efekty i sprawia, że nornice szybko uznają ogród za nieprzyjazne miejsce.

Pelargonie to już przeżytek. Teraz te kwiatki królują na balkonach
