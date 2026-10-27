Antonio Banderas ma zięcia z Polski. Kim jest mąż Stelli Banderas?

Wiele zagranicznych gwiazd ma polskie korzenie lub zakochało się w partnerach z Polski. Jedną z takich osób jest córka Antonio Banderasa i Melanie Griffith. Stella właśnie świętowała rocznicę ślubu z mężem, którego tata jest cenionym operatorem filmowym z Polski. Oto ich historia.

Stella Banderas ma męża Polaka. Kim jest zięć znanego aktora?

18 października 2025 roku córka gwiazdorskiej, hiszpańsko-amerykańskiej pary wyszła za mąż. Stella Banderas poślubiła swojego partnera polskiego pochodzenia, z którym poznała się już w przedszkolu. Alex Gruszynski przyjaźnił się ze Stellą w dzieciństwie, ale później ich drogi nieco się rozeszły. Ostatecznie, odnaleźli się po latach, a dziś są małżeństwem z rocznym stażem. "To historia miłości, która trwa 25 lat" - podsumował Antonio Banderas w jednym z wywiadów.

Alex jest synem operatora filmowego - również Aleksandra, który w PRL-u opuścił kraj i ostatecznie zamieszkał w Kalifornii. Mimo że zięć Antonio Banderasa urodził się już w Stanach Zjednoczonych, biegle włada językiem polskim i często odwiedza ojczyznę ojca. Podejmuje tu też projekty zawodowe; sam pracuje w branży filmowej w Hollywood.

Alexander Gruszynski - ceniony operator z Polski

Teść Stelli Banderas, Alexander Gruszynski, urodził się w 1950 roku w Warszawie. Natychmiast po szkole średniej, na przełomie lat 60. i 70. zamieszkał w Danii, gdzie studiował na uczelni filmowej. W połowie lat 80. przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, pracując przy wielu uznanych produkcjach. Należy też do Amerykańskiego Towarzystwa Operatorów Filmowych.

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