Pożar w Słupsku. Policjanci ewakuowali 71-letnią kobietę z piętra domu

Pożar w Słupsku odciął drogę ewakuacji z domu

Tuż przed godziną 3:00 w nocy 25 października oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o palącej się altanie przy domu na jednej z ulic w Słupsku. Na miejsce od razu skierowano patrol. Po przyjeździe policjanci zauważyli, że ogień objął już nie tylko altanę, ale także część domu i uniemożliwił opuszczenie budynku przez wejście. Funkcjonariusze ustalili, że w mieszkaniu mogą przebywać 71-letnia kobieta oraz jej 30-letni wnuk. Mężczyzna zdołał opuścić budynek i przekazał policjantom, że seniorka została uwięziona na piętrze. Z informacji uzyskanych na miejscu wynikało też, że w budynku znajdowały się trzy butle z gazem.

Pożar w Słupsku. Policjanci ewakuowali 71-letnią kobietę, trzy osoby trafiły do szpitala

Policjanci zdecydowali się wejść na piętro i ewakuować kobietę. Sąsiad przekazał im drabinę, dzięki której mł. asp. Dariusz Świebodziński i st. post. Estera Szklarczyk wydostali 71-latkę na zewnątrz. Następnie przekazali ją strażakom przez ogrodzenie, gdy ci dotarli na miejsce. Seniorka i dwoje policjantów trafili do szpitala z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Spędzili tam kilkanaście godzin. 26 października policjanci wraz z technikiem kryminalistyki i biegłym z zakresu pożarnictwa przeprowadzili oględziny pogorzeliska. Zebrane materiały pomogą ustalić dokładne przyczyny pożaru.

Źródło: Policja.pl