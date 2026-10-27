Wola Duża. 53-latka wjechała na przejazd podczas opuszczania rogatek, pomógł policjant

Wola Duża. 53-latka wjechała na przejazd podczas opuszczania rogatek

Niebezpieczną sytuację na przejeździe kolejowym w Woli Dużej zauważył aspirant Mateusz Kawalec z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. Policjant wracał po służbie do domu. 53-letnia kobieta kierująca samochodem wjechała na przejazd w chwili, gdy rogatki zaczęły się opuszczać. Jedna z rogatek zatrzymała się na dachu auta. Kobieta nie zareagowała i nie wysiadła z samochodu.

Policjant pomógł kierującej wycofać samochód z przejazdu

Aspirant Kawalec zatrzymał swój pojazd i wysiadł z samochodu. Podniósł rogatkę i polecił kierującej wycofać samochód. Kobieta zdołała wycofać samochód na bezpieczną odległość od torów. Kilka sekund później przejechał tamtędy pociąg. Kierująca, mieszkanka powiatu biłgorajskiego, otrzymała mandat i punkty karne.

Zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Policja przypomina, że nie wolno wjeżdżać na przejazd kolejowy, gdy rogatki są opuszczone lub zaczęły się opuszczać. Kierujący nie powinni lekceważyć sygnalizacji świetlnej ani znaków ostrzegających przed przejazdem. Jeśli pojazd utknie na torach, trzeba jak najszybciej spróbować opuścić przejazd. W razie zagrożenia trzeba powiadomić odpowiednie służby.

Źródło: Policja.pl