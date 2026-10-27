Mieczysław Szcześniak niespodziewanie pojawił się na branżowej imprezie. Wokalista ma ponad 60 lat. Pamiętacie go za młodu?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-27 13:53

Swoją pasję do śpiewania Mieczysław Szcześniak rozwija od najmłodszych lat, a profesjonalną karierę rozpoczął w wieku dwudziestu lat. Ogromną sympatię słuchaczy przyniósł mu utwór "Dumka na dwa serca", od premiery którego upłynęły już niemal trzy dekady. Choć artysta wciąż aktywnie koncertuje, to na imprezach pozamuzycznych bywa niezwykle rzadko. Niedawno postanowił jednak złamać tę zasadę.

Mieczysław Szcześniak na targach Audio Video Show

Obecność Mieczysława Szcześniaka w rodzimym show-biznesie oraz w branży muzycznej trwa już przeszło czterdzieści lat, choć sam artysta śpiewa znacznie dłużej. Mimo upływu kolejnych dekad wokalista niezmiennie cieszy się dużą rozpoznawalnością i popularnością. Cały czas tworzy nowe utwory, a czasami prowadzi także wykłady na uczelni, przekazując wiedzę młodszym pokoleniom miłośników muzyki.

Wokalista konsekwentnie unika jednak publicznych wyjść, jeśli nie są one bezpośrednio związane z jego koncertami, występami na scenie lub wizytami w radiu. Ostatnio zrobił wyjątek od tej reguły, pojawiając się na 28. edycji targów profesjonalnego sprzętu audio, czyli na wydarzeniu Audio Video Show.

Podczas tej imprezy artysta rozmawiał ze zgromadzoną publicznością i przybliżył kulisy powstania swojego krążka zatytułowanego "Brothers". Materiał zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych, a jego zadaniem jest połączenie polskiej wrażliwości z amerykańską muzyką gospel oraz country. W planach spotkania z fanami znalazło się również wspólne odsłuchanie winylowej wersji tego wydawnictwa, które stanowi podsumowanie czterdziestoletniej pracy artystycznej Szcześniaka.

Patrząc na aktualną formę piosenkarza, ciężko uwierzyć w jego metrykę. W tym roku wokalista obchodził 62. urodziny i ma za sobą ponad 40 lat pracy, co oznacza, że już za kilka lat oficjalnie osiągnie wiek emerytalny.

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Mieczysław Szcześniak opowiedział o płycie nagranej w USA

Temat albumu zrealizowanego w Stanach Zjednoczonych Mieczysław Szcześniak poruszał już przeszło rok temu, natomiast minionego lata powrócił do tej kwestii podczas wizyty w programie "Dzień dobry TVN".

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Cały nasz świat to teraz elektronika i to taka nawet cienko brzmiąca. Kompozycje są dość sztampowe. Wreszcie myślę sobie, jest źródełko przecież. Trzeba je pokazać, trzeba ucieszyć się wreszcie tą naturalną wibracją żywych instrumentów i głosów, a gdzie to lepiej zrobić niż w Stanach i z chórem czarnym, co było moim marzeniem od kilkudziesięciu lat - opowiadał piosenkarz w studiu śniadaniowego show.
Mieczysław Szcześniak w jeansowej kurtce. Na miniaturowym czarno-białym zdjęciu wokalista w młodości. Przeczytaj na Eska.
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"Lecz ludzi dobrej woli jest więcej I mocno wierzę w to"
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