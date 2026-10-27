Doda we łzach walczy o życie swojego psa. Foxy trafił do szpitala w ciężkim stanie

Pies Dody trafił do szpitala. Foxy walczy z ciężką chorobą

Doda ma za sobą niezwykle wyczerpujący czas, pełen nieprzespanych nocy. Na swoim InstaStory zrelacjonowała dramat, który rozegrał się kilka dni temu, kiedy jeden z jej psów nagle poważnie podupadł na zdrowiu. Początkowe objawy nie zwiastowały tragedii, ponieważ zwierzak jedynie wymiotował i był osłabiony, co artystka zinterpretowała jako zwykłe zatrucie. Wkrótce jednak stan czworonoga gwałtownie się pogorszył, a zdiagnozowane w szpitalu zapalenie płuc sprawiło, że Foxy walczy o życie. Zrozpaczona opiekunka zaapelowała do internautów o przesyłanie dobrych myśli oraz pozytywnej energii dla chorego pupila.

Na 27 października zaplanowano udział gwiazdy w nagraniach spotu promującego imprezę sylwestrową, jednak piosenkarka przyznała w sieci, że jej obecność stoi pod znakiem zapytania.

Nie wiem, czy dam radę - mówiła, płacząc.

Doda przekazała nowe informacje o stanie zdrowia psa

Po pełnej napięcia nocy, jeszcze przed godziną 10 rano, artystka ponownie odezwała się do fanów. Przekazała, że jej pies przetrwał ostatnie godziny, ale rokowania wciąż nie są dobre. Problemem jest fakt, iż organizm Foxy'ego w ogóle nie odpowiada na podawane leki, przez co w jego ciężkim stanie nie nastąpił żaden przełom.

Jego całe płuca są zajęte, obrzęk jest bardzo poważny, nie jest w stanie oddychać. Nie ma chorego serca, nie ma chorego niczego innego poza płucami. Wszyscy doktorzy zachodzą w głowę, co jest przyczyną tak nagłej niewydolności płuc. Musimy czekać.

Gwiazda wyznała również, że dzień wcześniej jej pupil był całkowicie obojętny zarówno na jej widok, jak i na obecność drugiego psa, Wolfiego. Jak podkreśliła Doda, zwierzak "walczy o każdy oddech i walczy o życie". Obecnie chory czworonóg przebywa w specjalistycznym inkubatorze, a wokalistka nieustannie prosi swoich obserwatorów o wizualizowanie, że piesek wraca do pełni sił.

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