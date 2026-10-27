Znęcanie się nad psem w Gdańsku. Kryminalni z Przymorza zatrzymali 52-latka

Znęcanie się nad psem przy ul. Burzyńskiego w Gdańsku

22 października policjanci z Komisariatu Policji V w Gdańsku otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety. Zgłoszenie dotyczyło sytuacji, do której miało dojść dzień wcześniej, około godziny 21:00, przy ul. Burzyńskiego. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna znęcał się nad psem. Miał ciągnąć zwierzę po ziemi, podnosić je na smyczy, uderzać nim, a następnie rzucić o ziemię.

Zatrzymanie 52-latka z Gdańska

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie, na którym zarejestrowano tę sytuację, i rozpoczęli czynności w sprawie. Tego samego dnia w mediach społecznościowych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku opublikowano materiał z wizerunkiem mężczyzny, a dzielnicowy rozmawiał o sprawie z mieszkańcami. Działania policjantów pozwoliły ustalić tożsamość mężczyzny widocznego na nagraniu. 26 października kryminalni z Przymorza zatrzymali 52-letniego mieszkańca Gdańska.

Pies trafił pod opiekę właścicielki, 52-latek usłyszał zarzut

Jak ustalili policjanci, zatrzymany był partnerem właścicielki psa, nie jego właścicielem. Kobieta nie wiedziała o całym zdarzeniu. Przekazała funkcjonariuszom zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne potwierdzające, że pies jest w dobrej kondycji i ma aktualne szczepienia. Pies został przekazany właścicielce, a 52-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl