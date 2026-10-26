Nie żyje gwiazdor "Królika Bugsa"! Aktor zmarł nagle w wieku 46 lat

Bliscy Erica Bauzy opublikowali komunikat o jego niespodziewanym odejściu w niedzielę 25 października 2026 roku na oficjalnym profilu aktora na Instagramie. Rodzina nie ujawniła jednak żadnych szczegółów na temat przyczyn oraz okoliczności tej tragedii. Informacja wywołała ogromny szok, ponieważ zaledwie miesiąc przed śmiercią artysta gościł w podcaście „Two Amgos”, gdzie dopisywał mu doskonały nastrój.

Eric Bauza miał pojawić się na premierze nowego filmu Warner Bros.

Dokładnie w dniu ogłoszenia tragicznych wieści, czyli w niedzielę 25 października 2026 roku, Eric Bauza miał wziąć udział w uroczystej premierze animacji „Kot Prot” wyprodukowanej przez Warner Bros. Pictures Animation. Wydarzenie to było połączone z pokazem krótkometrażowego filmu „Daffy Season”, który wyświetlano tuż przed głównym seansem. Artysta zamierzał osobiście promować tę produkcję, gdyż występował w niej jeden z najbardziej kultowych bohaterów w jego karierze.

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Ostatecznie zamiast radosnego świętowania nowego projektu w gronie fanów, cały świat animacji musiał zmierzyć się z bolesną informacją o nagłym zgonie aktora.

Eric Bauza jako Królik Bugs i Kaczor Daffy w kultowych kreskówkach

Współpraca Erica Bauzy ze studiem Warner Bros. Animation trwała nieprzerwanie przez 15 lat. W tym czasie artysta z powodzeniem kontynuował dzieło legendarnego aktora głosowego Mela Blanca, który przed laty wykreował oryginalne i niezapomniane brzmienie większości postaci z serii Looney Tunes.

Widzowie mogli usłyszeć Bauzę w rolach Królika Bugsa oraz Kaczora Daffy'ego między innymi w serialu „Zwariowane Melodie: Kreskówki”, a także w pełnometrażowym hicie „Kosmiczny mecz: Nowa era”. Z kolei w tegorocznym filmie „Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota” wszechstronny aktor podłożył głos pod kilka postaci, takich jak Tweety, Elmer Fudd, Prosiak Porky oraz tytułowy Struś Pędziwiatr.

Zmarłego artystę pożegnała szefowa Warner Bros. Television Group i U.S. Networks, Channing Dungey. W swoim oświadczeniu zaznaczyła, że Bauza posiadał niepowtarzalny talent dający uśmiech i radość milionom odbiorców na całym globie. Dodała również, iż sam aktor traktował współtworzenie dziedzictwa serii Looney Tunes jako jedno z największych wyróżnień w swoim życiu.

Kariera i nominacje do nagród Emmy dla Erica Bauzy

Zmarły gwiazdor dubbingu przyszedł na świat 7 grudnia 1979 roku w kanadyjskim Toronto, jednak ostatnie lata swojego życia spędził w Los Angeles. Co ciekawe, zanim zyskał międzynarodową sławę dzięki pracy głosem, w branży animowanej spełniał się jako projektant postaci.

Przedstawiciele przemysłu rozrywkowego wielokrotnie doceniali jego warsztat aktorski. Na swoim koncie Eric Bauza zgromadził prestiżowe nominacje do nagród Emmy oraz Annie za występy w produkcjach takich jak „Przygody Kota w Butach”, „Mapeciątka” czy „Zwariowane Melodie: Kreskówki”.

W bogatym portfolio artysty znalazły się również role dubbingowe w popularnych serialach „Kicia Rożek”, „Atomówki”, „X-Men '97”, „Przygody Timmy'ego”, „Kacze opowieści” oraz „Mega Spider-Man”. Ponadto jego charakterystyczny głos pojawił się w filmach kinowych „Księga życia” i „SpongeBob: Na suchym lądzie”.

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