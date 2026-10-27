Pobicie w Pułtusku. 26-latek aresztowany, 42-latek ciężko ranny

42-latek ciężko ranny po ataku w centrum Pułtuska

Jak wynika z ustaleń śledczych, 26-latek podszedł w centrum Pułtuska do idącego chodnikiem mieszkańca powiatu pułtuskiego, starszego od niego o 16 lat. Miał bić 42-latka po całym ciele, a następnie uderzyć go w głowę drewnianym kijem. Ogłuszony i ciężko ranny mężczyzna upadł na ziemię. Napastnika powstrzymały inne osoby, które pomogły rannemu. W stanie zagrażającym życiu 42-latek trafił następnie pod opiekę lekarzy.

Tymczasowy areszt dla 26-latka z Pułtuska

Na miejscu zdarzenia pracowali pułtuscy policjanci. Funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy, przesłuchali świadków i przeanalizowali nagrania z monitoringu. Dzięki tym działaniom policjanci ustalili tożsamość napastnika oraz narzędzie użyte podczas ataku. Zatrzymali 26-letniego mieszkańca Pułtuska. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Pułtusku zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

26-latkowi grozi do 20 lat więzienia

26-letni Pułtuszczanin usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu za to do 20 lat pozbawienia wolności. Informację o zdarzeniu przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

Źródło: Policja.pl