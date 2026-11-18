Dwaj 19-latkowie przekroczyli prędkość na ulicy Utrata

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach zatrzymali do kontroli dwa samochody osobowe marki BMW. Do zdarzenia doszło w obszarze zabudowanym na ulicy Utrata w Suwałkach. Według policji kierowcy przekroczyli dopuszczalną prędkość. Nie pozwalali też, by którykolwiek z nich wyprzedził drugiego, i nawzajem zwiększali prędkość.

101 km/h w obszarze zabudowanym. Mandaty dla 19-latków

Pomiar wykonany wideorejestratorem wskazał prędkość 101 km/h. Oznaczało to przekroczenie dopuszczalnego limitu o 51 km/h. Obaj 19-latkowie zostali ukarani mandatami po 1500 zł oraz otrzymali po 13 punktów karnych. Funkcjonariusze zatrzymali im również prawa jazdy.

Policja sprawdza, czy kierowcy brali udział w wyścigu

Suwalscy policjanci prowadzą dalsze czynności, by ustalić, czy kierowcy brali udział w wyścigu. Zgodnie z przepisami za udział w wyścigu pojazdów mechanicznych grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd może także orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 15 lat. Za udział w wyścigu kierowca otrzymuje również 15 punktów karnych.

Źródło: Policja.pl