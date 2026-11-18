Włamania do kwiatomatów we Wrocławiu

Pod koniec października wrocławscy policjanci opublikowali wizerunek mężczyzny podejrzewanego o włamania do kwiatomatów na terenie miasta. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto. Według ustaleń policji 32-latek działał między innymi przy ulicach Tęczowej, Grabiszyńskiej, Powstańców Śląskich oraz Swobodnej. Straty spowodowane jego działalnością wyniosły co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych.

32-latek zatrzymany we Wrocławiu. Przyznał się do zarzutów

Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy zatrzymanym amfetaminę i metamfetaminę. Mężczyzna usłyszał łącznie pięć zarzutów, w tym cztery dotyczące kradzieży z włamaniem oraz jeden dotyczący posiadania narkotyków. Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Jak przekazała policja, po kłótniach z dziewczyną włamywał się do kwiatomatów, by zdobyć bukiety na przeprosiny. Twierdził, że nie miał pieniędzy na zakup kwiatów.

Wniosek do Straży Granicznej o zobowiązanie do powrotu do Ukrainy

Ponieważ zatrzymany jest obywatelem Ukrainy, policjanci skierowali do Straży Granicznej wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej go do powrotu do Ukrainy. Za te czyny grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Zatrzymanie było efektem działań operacyjnych i procesowych funkcjonariuszy.

Źródło: Policja.pl