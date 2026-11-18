Papierosy bez akcyzy znalezione w samochodzie i piwnicy

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Łodzi uzyskali wcześniej informacje o możliwym nielegalnym procederze na jednej z posesji. Podczas obserwacji zauważyli samochód marki Mazda wjeżdżający na teren posesji. Kierowca wszedł do garażu, a po pewnym czasie zaczął przenosić kartonowe pudła z piwnicy do samochodu. Funkcjonariusze podjęli interwencję. W bagażniku samochodu znaleźli cztery kartony z paczkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kolejne partie towaru odkryli w pomieszczeniach piwnicznych na posesji.

42-latek usłyszał zarzut w sprawie nielegalnych papierosów

Kierowcą samochodu marki Mazda był 42-letni obywatel Armenii, a w samochodzie znajdowała się także 32-letnia pasażerka. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 468 tysięcy sztuk papierosów. Według wstępnych wyliczeń uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy mogło przekroczyć 815 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał, że zabezpieczone wyroby tytoniowe należały do niego. Usłyszał zarzut naruszenia art. 65 Kodeksu karnego skarbowego. Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

42-latek odpowie też za prowadzenie samochodu mimo cofniętych uprawnień

42-latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji. Dalsze czynności procesowe z jego udziałem przeprowadzili policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego. Mężczyzna odpowie również za prowadzenie samochodu mimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami. Za to przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Źródło: Policja.pl