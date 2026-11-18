Zatrzymanie w Lublinie w sprawie sutenerstwa

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, działając w ramach postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie, 16 listopada zatrzymali dwie mieszkanki Lublina. 32- i 33-latka są podejrzane o czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji innych kobiet. Według ustaleń policjantów udostępniały mieszkania na terenie Lublina i publikowały w internecie ogłoszenia dotyczące odpłatnych usług seksualnych.

Podczas przeszukania zabezpieczono telefony, laptopy i gotówkę

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podejrzane prowadziły ten proceder od lipca 2018 roku do stycznia 2019 roku. W ten sposób miały ułatwiać innym kobietom świadczenie usług seksualnych i czerpać z tego korzyści majątkowe. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych użytkowanych przez zatrzymane policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, laptopy i gotówkę. Jak informuje policja, zgromadzony materiał dowodowy potwierdził, że kobiety traktowały sutenerstwo jako stałe źródło dochodu.

Zarzuty i środki zapobiegawcze wobec mieszkanek Lublina

Obie zatrzymane zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszały zarzuty. Zarzuty dotyczą sutenerstwa, które miało stanowić dla nich stałe źródło dochodu. Prokurator zastosował wobec nich dozór Policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi kobietami. Wobec 32-latki zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 10 000 zł, a wobec 33-latki, w wysokości 15 000 zł. Za sutenerstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl