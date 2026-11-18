Fałszywe alarmy w szkole w Piasecznie

Od października do listopada 2026 roku na skrzynkę mailową jednej ze szkół ponadpodstawowych w Piasecznie trafiały wiadomości z groźbami użycia materiałów wybuchowych. Policja poważnie traktowała informacje o możliwym zagrożeniu. W rejon szkoły kierowano funkcjonariuszy przeszkolonych w zakresie działań pirotechnicznych, a dyrektor placówki decydował o ewakuacji uczniów i pracowników. Po sprawdzeniu szkoły funkcjonariusze nie potwierdzili obecności ładunku wybuchowego w budynku.

Policjanci ustalili tożsamość podejrzanej

Sprawą fałszywych alarmów zajęli się funkcjonariusze piaseczyńskiego wydziału kryminalnego oraz specjaliści z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Analiza zabezpieczonych materiałów i czynności operacyjne pozwoliły ustalić tożsamość osoby podejrzanej o wysyłanie wiadomości. Policjanci z Piaseczna, funkcjonariusze zespołu do spraw wykroczeń, nieletnich i patologii oraz funkcjonariusze CBZC udali się do jednego z domów w powiecie pruszkowskim. Zatrzymali tam 16-latkę, a podczas przeszukania jej miejsca zamieszkania zabezpieczyli urządzenia elektroniczne.

16-latka trafiła do Policyjnej Izby Dziecka, a wniosek skierowano do sądu w Pruszkowie

Podczas analizy zabezpieczonych urządzeń policjanci odnaleźli adresy mailowe, z których wysyłano wiadomości. Po przesłuchaniu przeprowadzonym w obecności opiekuna prawnego 16-latka została umieszczona w Policyjnej Izbie Dziecka. Tego samego dnia funkcjonariusze skierowali do Sądu Rejonowego w Pruszkowie wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie. Wystąpili także o zastosowanie wobec niej środka tymczasowego w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich.

Źródło: Policja.pl