Wersow i Friz dali fanom wgląd w swoje życie prywatne tym razem nie na YouTubie, a na platformie Prime Video. W ofercie giganta streamingowego pojawił się nowy serial "Friz i Wersow. W drodze", w którym kamery towarzyszyły najpopularniejszym youtuberom w Polsce w najważniejszych momentach ich życia, takich jak odnowa przysięgi małżeńskiej w Las Vegas czy wyczekiwanie przyjścia na świat kolejnego dziecka.

Wersow i Friz doczekali się syna

Syn Wersow i Friza urodził się w lipcu tego roku i jest ich drugim dzieckiem. Trzy lata wcześniej małżeństwo powitało na świecie ukochaną córeczkę Maję. Tym razem świeżo upieczeni rodzice postanowili nie ujawniać imienia synka zaraz po jego narodzinach. Zaczekali z tym aż do premiery serialu dokumentalnego. W przypadku chłopca, jak dowiadujemy się z pierwszego odcinka produkcji, postawili na zagraniczne imię Leo, a nie Oliwier, jak myśleli internauci.

Wersow i Smolasty w Radio ESKA

Wersow ujawniła imię syna!

Wybór imienia dla dziecka to dylemat, przed którym stają wszyscy rodzice. W przypadku urodzonego w lipcu syna Weronika i Karol Wiśniewscy postawili na zagraniczną propozycję. Chłopiec, jak dowiadujemy się z serialu dokumentalnego o małżeństwie, nazywa się Leo Wiśniewski.

Znaczenie imienia Leo

Imię Leo pochodzi z języka łacińskiego i oznacza dosłownie "lew". Symbolizuje siłę, odwagę, szlachetność oraz naturalne predyspozycje przywódcze. Osoby noszące to imię postrzega się zazwyczaj jako pewne siebie, charyzmatyczne i energiczne, a jednocześnie lojalne wobec bliskich.