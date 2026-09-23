Rozbój w Zabrzu. 44-latek groził ekspedientce pistoletem pneumatycznym

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-09-23 18:00

Policjanci z zabrzańskiej komendy zatrzymali 44-letniego mężczyznę, który 17 września 2026 roku dokonał napadu na sklep przy ulicy Sportowej. Sprawca posłużył się przedmiotem przypominającym broń palną, aby zmusić pracownicę do wydania gotówki. Podejrzany był dodatkowo poszukiwany do odbycia kary więzienia i trafił już do tymczasowego aresztu.

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Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policja-Fragment radiowozu z napisem Policja

Napad na sklep przy ulicy Sportowej

W czwartek 17 września 2026 roku w jednym ze sklepów w Zabrzu doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem zamaskowanego mężczyzny. Napastnik wszedł do lokalu przy ulicy Sportowej i grożąc ekspedientce przedmiotem przypominającym broń palną, zażądał wydania pieniędzy. Gdy kobieta odmówiła wykonania polecenia, mężczyzna stał się bardziej agresywny. Przeskoczył on przez ladę i ponownie skierował pistolet w stronę pracownicy, ponawiając swoje żądanie. Obawiając się o własne bezpieczeństwo, kobieta przekazała gotówkę, po czym sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Zatrzymanie 44-latka na osiedlu Janek

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci kryminalni z komendy w Zabrzu, którzy analizowali zgromadzone informacje. Funkcjonariusze konsekwentnie weryfikowali fakty związane z napadem, co pozwoliło na wytypowanie podejrzanego. W poniedziałek 21 września 2026 roku mundurowi zauważyli i zatrzymali 44-letniego mieszkańca miasta na jednej z ulic w rejonie osiedla Janek. Podczas dalszych czynności prowadzonych przez policjantów zabezpieczony został pistolet pneumatyczny, którym sprawca posłużył się w trakcie czwartkowego rozboju.

Zarzuty i tymczasowe aresztowanie podejrzanego

Podczas weryfikacji tożsamości zatrzymanego okazało się, że mężczyzna był już poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. 44-latek miał do odbycia karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo, którego dopuścił się w przeszłości. Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego zatrzymany usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Na wniosek funkcjonariuszy sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełniony czyn grozi mu kara pozbawienia wolności wynosząca nawet 20 lat.

Źródło: Policja.pl

ROLKI