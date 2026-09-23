Rozbój w Zabrzu. 44-latek groził ekspedientce pistoletem pneumatycznym

Napad na sklep przy ulicy Sportowej

W czwartek 17 września 2026 roku w jednym ze sklepów w Zabrzu doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem zamaskowanego mężczyzny. Napastnik wszedł do lokalu przy ulicy Sportowej i grożąc ekspedientce przedmiotem przypominającym broń palną, zażądał wydania pieniędzy. Gdy kobieta odmówiła wykonania polecenia, mężczyzna stał się bardziej agresywny. Przeskoczył on przez ladę i ponownie skierował pistolet w stronę pracownicy, ponawiając swoje żądanie. Obawiając się o własne bezpieczeństwo, kobieta przekazała gotówkę, po czym sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Zatrzymanie 44-latka na osiedlu Janek

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci kryminalni z komendy w Zabrzu, którzy analizowali zgromadzone informacje. Funkcjonariusze konsekwentnie weryfikowali fakty związane z napadem, co pozwoliło na wytypowanie podejrzanego. W poniedziałek 21 września 2026 roku mundurowi zauważyli i zatrzymali 44-letniego mieszkańca miasta na jednej z ulic w rejonie osiedla Janek. Podczas dalszych czynności prowadzonych przez policjantów zabezpieczony został pistolet pneumatyczny, którym sprawca posłużył się w trakcie czwartkowego rozboju.

Zarzuty i tymczasowe aresztowanie podejrzanego

Podczas weryfikacji tożsamości zatrzymanego okazało się, że mężczyzna był już poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. 44-latek miał do odbycia karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo, którego dopuścił się w przeszłości. Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego zatrzymany usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Na wniosek funkcjonariuszy sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełniony czyn grozi mu kara pozbawienia wolności wynosząca nawet 20 lat.

Źródło: Policja.pl