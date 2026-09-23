Zatrzymania pseudokibiców w Łodzi. 15 osób odpowie za pobicie na Piotrkowskiej

Pobicie na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 2 lipca 2026 roku w centrum miasta. Trzech mężczyzn, którzy posiadali przy sobie przedmioty z logiem jednego z łódzkich klubów piłkarskich, zostało zaczepionych przez grupę około 30 nieznajomych osób. Napastnicy byli powiązani ze środowiskiem pseudokibiców innej drużyny z województwa łódzkiego. Grupa otoczyła pokrzywdzonych w sposób uniemożliwiający im ucieczkę, a następnie biła i kopała mężczyzn po całym ciele.

Działania łódzkiej policji i prokuratury

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi po otrzymaniu informacji o zdarzeniu podjęli czynności zmierzające do ustalenia sprawców. Działania były prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście. Śledczy wytypowali osoby mogące brać udział w zajściu, co pozwoliło prokuraturze na wydanie postanowień o ich zatrzymaniu. Policjanci gromadzili wiedzę o zdarzeniu, aby precyzyjnie wskazać osoby odpowiedzialne za atak na trzech mężczyzn.

Poranne zatrzymania i zarzuty dla podejrzanych

Akcja zatrzymywania podejrzanych została przeprowadzona 21 września 2026 roku we wczesnych godzinach porannych. Policjanci zapukali do drzwi kilkunastu mężczyzn w wieku od 19 do 38 lat mieszkających na terenie Łodzi. Wszystkie osoby doprowadzone do jednostki usłyszały już zarzuty dotyczące udziału w pobiciu. Decyzją prokuratora podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem, co stanowi środek zapobiegawczy w toczącym się postępowaniu.

Konsekwencje prawne dla sprawców

Wśród 15 zatrzymanych osób znalazł się jeden nieletni, w przypadku którego materiały dowodowe zostały wyłączone do odrębnego postępowania. Pozostałym dorosłym podejrzanym za popełnione przestępstwo grozi kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a nadzór nad czynnościami sprawuje Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście. Policjanci kontynuują działania w celu pełnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia z lipca 2026 roku.

Źródło: Policja.pl