Jessica Mercedes zapomniała, że poznała Britney Spears! "Jeszcze dostałam za to kasę"

Britney Spears odwiedziła Polskę tylko raz. Miało to miejsce we wrześniu 2014 roku. Artystka nie zawitała jednak do naszego kraju po to, by zaśpiewać, a promować autorską linię bielizny "Intimate Britney Spears" w warszawskim salonie Gatta. Jako że wydarzenie było powiązane z modą, nie z muzyką, organizatorzy zaprosili do współpracy topowe polskie blogerki modowe: Julię "Maffashion" Kuczyńską i Jessicę Mercedes. Budujące dopiero swoje pozycje w sieci twórczynie miały za zadanie przygotować fanów na spotkanie z ikoną popkultury, zanim do akcji wkroczył prowadzący całe wydarzenie Marcin Prokop.

Britney Spears w Warszawie

Okazji do poznania księżniczki popu nie mogła przepuścić również Doda. Wokalistka postanowiła wręczyć idolce prezent w postaci bursztynu, jak wyjaśniła, na szczęście. Po latach tak wspominała ówczesną formę znajdującej się pod kuratelą Britney:

Ona była zupełnie inną osobą. Przede wszystkim bardzo spięta w stosunku do ludzi, bardzo taka mechaniczna, jak robot, z przyklejonym uśmiechem, sztywna, jakby zelektryzowana. Ja wiem po sobie - mnie męczy taka ekspozycja w tłumie i jak pozuję do tysięcznego zdjęcia, to po prostu też robię to jak robot, żeby to się już skończyło. Pomyślałam sobie wtedy, że może ma jakiś tam kontrakt, ale z drugiej strony, jak do niej podeszłam i ona sama mnie przytuliła... Boże, nie wiem, straszne to jest. Bardzo jest mi jej szkoda i uważam, że jest bardzo silną osobą. Ja bym tego nie wytrzymała - wyznała w rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla ESKA.pl.

Podobne wrażenia odniosła Maffashion.

To nie było spotkanie w momencie, kiedy była "wolna" i to było w bardzo trudnym dla niej czasie. No, przyjechała do Polski, to było bardzo osobliwe doświadczenie, nie umiem tego opisać. Ona w oczach miała taki ból, pustkę. Jak zwierzę w cyrku - mówiła w wywiadzie dla Eski.

Zapytana o wspomnienia z tamtego dnia Jessica Mercedes przyznała natomiast, że zapomniała o spotkaniu z legendą popu.

Jessica Mercedes i Klaudia Sadownik w "Girls of Warsaw"

Jessica Mercedes o spotkaniu z Britney Spears

Podczas pokazu prasowego serialu "Girls of Warsaw" zapytaliśmy Jessicę, jak wspomina spotkanie z Britney Spears, do którego doszło w 2014 roku. Influencerka z rozbrajającą szczerością przyznała, że kompletnie zapomniała o tym wydarzeniu.

O Jezu, poznałam Britney Spears, ja prawie tego nie pamiętam. Ostatnio wyskoczyło mi to na Tik Toku i miałam takie: "O kurde". Jeszcze mi za to zapłacili! Dostałam jeszcze za to kasę! Britney Spears przyleciała do Złotych Tarasów [w Warszawie], a ja z Maffashion byłyśmy zatrudnione, żeby ją przywitać na czerwonym dywanie z Marcinem Prokopem. Doda się dowiedziała, że jest taki event i sama się zgłosiła, jako fanka, żeby też dołączyć, dała jej prezent - opowiedziała.

Mercedes, choć nie ma wyraźnych wspomnień z tamtego dnia, uznaje możliwość poznania księżniczki popu za najlepsze zlecenie zawodowe.

Jak absurdalne to jest! To był mój najlepszy job życia, żeby zrobić sobie selfie z Britney Spears - przyznała ze śmiechem.

Pamiętacie?