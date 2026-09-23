Zatrzymanie 16-latka w Szczecinie. Miał przy sobie maczetę i ranił znajomego

Pościg za nastolatkiem na ulicach Szczecina

Funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie 23 września 2026 roku pełnili służbę na terenie miasta, gdy ich uwagę zwrócił młody mężczyzna. Na widok radiowozu nastolatek gwałtownie przyspieszył, a następnie przekroczył jezdnię w miejscu niedozwolonym. Policjanci podjęli próbę interwencji, jednak 16-latek nie reagował i zaczął uciekać pieszo. Po krótkim pościgu mundurowi zatrzymali uciekiniera i przystąpili do sprawdzania jego tożsamości.

Maczeta i gaz pieprzowy w rękach 16-latka

Podczas kontroli pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów, policjanci ujawnili przy młodym mieszkańcu Szczecina maczetę oraz gaz pieprzowy. Nastolatek tłumaczył funkcjonariuszom, że nosi te przedmioty przy sobie, ponieważ czuje się zagrożony przez nieokreślone osoby. W trakcie prowadzonych czynności policjanci odebrali komunikat radiowy o ataku z użyciem noża, do którego miało dojść przed jednym z lokali w pobliżu. Wtedy zatrzymany 16-latek przyznał, że wcześniej uczestniczył w kłótni ze swoim kolegą, wobec którego użył posiadanych przedmiotów.

Poszkodowany mężczyzna trafił do szczecińskiego szpitala

Policjanci sprawdzili wskazane miejsce zdarzenia, lecz nie zastali tam żadnej osoby poszkodowanej. Chwilę później wpłynęła informacja, że do jednego ze szczecińskich szpitali zgłosił się mężczyzna z raną ramienia. Funkcjonariusze przeprowadzili z nim wstępne czynności, które potwierdziły ustalony wcześniej przebieg konfliktu między znajomymi. Pokrzywdzony otrzymał pomoc medyczną, a ponieważ odniesione obrażenia nie wymagały hospitalizacji, mógł on opuścić placówkę medyczną.

Decyzja sądu w sprawie młodego mieszkańca Szczecina

16-latek został zatrzymany i przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka, a sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście. Ze względu na wiek sprawcy materiały zostały skierowane do sądu rodzinnego. Policjanci wystąpili z wnioskiem o umieszczenie nastolatka w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym, który ma na celu resocjalizację i pomoc w przygotowaniu do prawidłowego życia w społeczeństwie. Sąd przychylił się do wniosku policji i w toku postępowania zdecyduje o dalszych środkach wobec nieletniego.

Źródło: Policja.pl