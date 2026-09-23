ME siatkarzy. Kto zagra z Polską w półfinale?

Słowenia kolejnym rywalem Polski

Słowenia pokonała w Turynie reprezentację Belgii 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:13) i zapewniła sobie miejsce w półfinale mistrzostw Europy. Starcie to oznacza, że ponownie spotkają się na boisku z biało-czerwonymi. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zapewnili sobie awans już we wtorek, zwyciężając z reprezentacją Niemiec 3:0.

Piątkowy mecz w Mediolanie będzie powtórką półfinału z trzech ostatnich turniejów o mistrzostwo Europy. W latach 2019 i 2021 reprezentacja Polski musiała uznać wyższość rywali, przegrywając po 1:3. Z kolei w 2023 roku biało-czerwoni wygrali 3:1 i ostatecznie sięgnęli po złoty medal czempionatu.

Kto jeszcze zagra w strefie medalowej?

Oprócz Polski i Słowenii, miejsce w półfinale zapewniła sobie reprezentacja Francji. Francuscy siatkarze wciąż czekają na rozstrzygnięcie meczu Włoch z Finlandią, który wskaże ich rywala. W przypadku zwycięstwa Włochów, grono półfinalistów będzie identyczne jak podczas turnieju sprzed trzech lat w Rzymie.

Mecze półfinałowe odbędą się w piątek w Mediolanie. Spotkanie o brązowy medal oraz wielki finał mistrzostw Europy zaplanowano na sobotę, a areną zmagań również będzie Mediolan.