Powrót Gandalfa. Sir Ian McKellen znów w Śródziemiu

Dla fanów na całym świecie Gandalf, którego wykreował Sir Ian McKellen, to postać legendarna i nieodłącznie kojarzona ze współczesnym kinem. Od chwili, gdy na ekranach zagościł „Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”, upłynęło równe dwanaście lat i wielu sądziło, że potężny czarodziej ostatecznie opuścił świat Śródziemia. Zaskakując wszystkich, 87-letni gwiazdor potwierdził jednak, że ponownie włoży szaty ukochanego przez widzów maga, sprawiając tym samym gigantyczną radość swoim sympatykom.

Emocje sięgnęły zenitu, gdy w internecie pojawiło się nagranie prosto z planu zdjęciowego nowej produkcji. Widzimy na nim brytyjskiego gwiazdora w kompletnym i doskonale rozpoznawalnym kostiumie, z długą brodą i w stroju maga. Fakt, że tak dojrzały artysta podejmuje się powrotu do niezwykle wymagającej kreacji w wieku 87 lat, wywołuje nie tylko falę nostalgii, ale również ogromny szacunek dla jego znakomitej kondycji i wciąż płonącej, zawodowej pasji.

🚨 BREAKING: The first look at Sir Ian McKellen as Gandalf on the set of “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” has been released. 🎬 pic.twitter.com/slCulgs2vS— Tolkien Universe (@Tolkienuniverse) September 17, 2026

The Hunt for Gollum. Andy Serkis i Peter Jackson tworzą nowy film

Kolejne widowisko, nad którym właśnie toczą się prace, zostało zatytułowane „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” (Polowanie na Golluma). Zgodnie z oficjalnymi informacjami od Warner Bros, premiera filmu zaplanowana jest na 17 grudnia 2027 roku, co z pewnością ucieszy miłośników uniwersum Tolkiena.

Kluczowe dla fanów serii jest to, że za stery produkcji chwycili ludzie, którzy ten magiczny świat znają od podszewki. Na fotelu reżysera zasiadł Andy Serkis, znany z mistrzowskiego wykreowania postaci Golluma za pomocą technologii motion capture. Z kolei w rolę producenta wcielił się Peter Jackson, wizjoner odpowiedzialny za globalny sukces pierwszej, legendarnej trylogii.

Drużyna odpowiedzialna za scenariusz to również prawdziwi weterani. Nad fabułą pracują Fran Walsh i Philippa Boyens, a wspierają ich Phoebe Gittins oraz Arty Papageorgiou. Zaangażowanie tak doświadczonego i zgranego zespołu, który przez lata kształtował filmowy świat na podstawie dzieł Tolkiena, to obietnica solidnej i wiernej oryginałowi kontynuacji opowieści o ulubionych postaciach.

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Ian McKellen inspiruje. Wiek to tylko liczba dla brytyjskiego aktora

Decyzja Sir Iana McKellena o ponownym wcieleniu się w Gandalfa niesie za sobą przesłanie znacznie wykraczające poza granice kina fantasy. Dla wielu ludzi, zwłaszcza po pięćdziesiątce, postawa wybitnego aktora stanowi niezwykle budujący i inspirujący przykład. Brytyjczyk udowadnia, że zaawansowany wiek w żadnym stopniu nie blokuje możliwości kontynuowania zawodowej pasji i kroczenia obraną w życiu drogą.

Wiadomość o powrocie wywołała euforię wśród wielbicieli na całym globie. Ponowne pojawienie się tak charyzmatycznego twórcy w roli, która zdobyła serca milionów, przywołuje najpiękniejsze wspomnienia i ukazuje potęgę kulturowego dziedzictwa. Widok 87-letniego giganta kina w akcji udowadnia, że prawdziwa siła drzemie w wewnętrznej witalności i odwadze do podejmowania wielkich wyzwań, niezależnie od tego, co wskazuje metryka.

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