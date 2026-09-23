Kradzież u jubilera w Lublinie. Zatrzymanie 34-latka po trzech latach od zdarzenia

Kradzież kosztowności w lubelskim salonie jubilerskim

Do kradzieży doszło w 2023 roku w jednym z salonów jubilerskich na terenie Lublina. Jak ustalili policjanci, sprawca wykorzystał moment, gdy ekspedientka była zajęta obsługą innego klienta i nie mogła obserwować całego lokalu. Mężczyzna wszedł na zaplecze sklepu, skąd z sejfu zabrał pieniądze oraz biżuterię o łącznej wartości blisko 100 000 zł. Wśród skradzionych przedmiotów znalazły się między innymi pierścionki z brylantem, bransoletki ze szmaragdami oraz wyroby ze złota.

Działania operacyjne policjantów z wydziału mienia

Sprawą od samego początku zajmowali się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Mimo upływu czasu oraz faktu, że postępowanie zostało w pewnym momencie umorzone, policjanci nadal prowadzili ustalenia operacyjne. Mundurowi analizowali zgromadzone materiały oraz systematycznie sprawdzali kolejne pojawiające się informacje dotyczące zdarzenia. Ich konsekwentna praca doprowadziła ostatecznie do wytypowania podejrzanego, którym okazał się 34-letni obywatel Rumunii.

Zatrzymanie podejrzanego i tymczasowy areszt

Policjanci ustalili miejsce pobytu 34-latka i zatrzymali go 23 września 2026 roku, czyli po trzech latach od dokonania kradzieży. Mężczyzna nie spodziewał się, że funkcjonariusze po tak długim czasie wciąż zajmują się tą sprawą. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, a na wniosek policji i prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl