Zofia Zborowska-Wrona w Taskmaster Polska. Jak aktorka poradzi sobie z szalonymi zadaniami?

Zofia Zborowska-Wrona uczestniczką nowej komediowej superprodukcji

Zofia Zborowska-Wrona to postać, której nie trzeba przedstawiać widzom ceniącym ciętą ripostę, naturalność i całkowity brak barier. Polska aktorka filmowa, serialowa oraz dubbingowa od lat udowadnia, że przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie. Teraz gwiazda podjęła zupełnie nowe, telewizyjne wyzwanie i dołączyła do grona śmiałków pierwszej polskiej edycji wielkiego hitu. Jako pełnoprawna uczestniczka „Taskmastera” będzie musiała wykazać się nie lada sprytem, nieszablonowym myśleniem oraz refleksem.

Jej obecność w obsadzie to strzał w dziesiątkę, biorąc pod uwagę jej niepodrabialny luz i dystans do samej siebie. W programie, w którym z pozoru błahe zadania wymagają najdziwniejszych rozwiązań, to właśnie błyskawiczna improwizacja okazuje się kluczem do sukcesu. Aktorka zmierzy się w boju z rasowymi komikami i barwnymi osobowościami scenicznymi, ale dzięki swojemu bystremu umysłowi z pewnością dotrzyma im kroku.

Mistrzyni stepowania z artystycznej rodziny. Co wiemy o życiu prywatnym aktorki?

39-letnia Zofia wywodzi się z rodziny o silnych tradycjach – ma sztukę we krwi jako córka cenionego aktorskiego duetu: Marii Winiarskiej i Wiktora Zborowskiego. Choć od lat skutecznie buduje własną markę w świecie mediów, mało kto wie, jak wszechstronnie jest uzdolniona. Jest między innymi potrójną mistrzynią Polski w stepowaniu. Przez lata z ogromną pasją trenowała także balet, jazz, szermierkę, a nawet golf, co dowodzi jej niezwykłej dyscypliny i woli walki. Te cechy z pewnością przydadzą jej się podczas ekranowej rywalizacji.

Prywatnie gwiazda od 2019 roku jest żoną znanego polskiego siatkarza, Andrzeja Wrony. Para, która tworzy jeden z najbardziej zgranych duetów w rodzimym show-biznesie, doczekała się dwóch córek – Nadziei oraz małej Jaśminy. Choć często łączą siły w rozmaitych projektach medialnych (tak było choćby w przypadku prowadzenia pierwszego sezonu polskiej edycji Love is Blind), w nowym komediowym formacie Zofia będzie działać całkowicie solo, zdana wyłącznie na własną wyobraźnię i umiejętność wychodzenia z opresji.

W galerii znajdziesz wszystkich uczestników show Taskmaster. Wśród nich Żabson i Zosia Zborowska-Wrona

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Jak aktorka poradzi sobie pod bacznym okiem surowego Taskmastera?

Udział w tym telewizyjnym eksperymencie, sprytnie ubranym w szaty rozrywkowego show, to nie tylko doskonała zabawa, ale i prawdziwy test cierpliwości. Zofia Zborowska-Wrona stanie oko w oko z aktorem Adamem Woronowiczem, który jako tytułowy, charyzmatyczny Taskmaster będzie kierował całą narracją i przyznawał punkty za wykonane zadania według własnego „widzimisię”.

Podczas prób realizowanych w studiu oraz w plenerze, uczestnikom będzie towarzyszył Cezary Sikora w roli wiernego asystenta. Czy aktorce uda się obłaskawić surowego sędziego, wykorzystując do pomocy przypadkowe przedmioty i łamiąc konwencjonalne reguły logiki? Ostateczny werdykt w każdym odcinku zależy wyłącznie od tego, czyje wykonanie najbardziej rozbawi i ujmie nieugiętego gospodarza.

Gdzie i kiedy oglądać program Taskmaster z udziałem Zofii Zborowskiej-Wrony?

„Taskmaster” to globalny telewizyjny fenomen, który w genialny sposób łączy komedię, nieszablonową grę z absurdalnymi zagadkami. Piątka śmiałków musi stawić czoła wyzwaniom, które często brzmią jak żart, zachowując przy tym śmiertelną powagę i testując granice własnej kreatywności. Polska adaptacja tego brytyjskiego formatu to jeden z najbardziej wyczekiwanych debiutów ramówki.

Na ten spektakl nie trzeba będzie długo czekać, ponieważ oficjalny debiut w telewizji zaplanowano już na 31 sierpnia. Zmagania Zofii Zborowskiej-Wrony oraz pozostałych uczestników można śledzić na antenie telewizji TVN, w każdy poniedziałek o godzinie 21:30. Zapowiada się doskonała rozrywka, której zdecydowanie nie możecie przegapić!