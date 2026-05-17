Była potrójną mistrzynią Polski w stepowaniu. Tak przez lata zmieniała się Zofia Zborowska

Katarzyna Garwolińska
Redakcja ESKA.pl
2026-05-17 5:20

Mistrzyni stepowania, głos czarodziejki z kultowej gry i ulubienica internautów. Zofia Zborowska, która urodziła się 17 maja 1987 roku, przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Zobacz, jak z córki słynnych aktorów stała się ikoną własnego stylu.

Córka znanych aktorów i mistrzyni stepowania. Tak Zofia Zborowska zaczynała karierę

Zofia Zborowska-Wrona, urodzona 17 maja 1987 roku w Warszawie, od dziecka była zanurzona w świecie artystycznym. Jako córka cenionych aktorów, Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej, naturalnie skierowała swoje zainteresowania w stronę sceny. Zanim jednak na dobre poświęciła się aktorstwu, co nastąpiło w wieku 15 lat, odnosiła sukcesy w zupełnie innej dziedzinie. Mało kto wie, że Zofia była potrójną mistrzynią Polski w stepowaniu. Jej pasje obejmowały także jazz, balet, a nawet szermierkę, golf i snowboard. Na ekranie zadebiutowała jako dziecko w komedii wojennej "Złoto dezerterów" z 1998 roku, gdzie zagrała córeczkę Habera. Swoje umiejętności aktorskie szlifowała w prestiżowej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, którą ukończyła w 2010 roku, a także w Instytucie Lee Strasberga w Los Angeles.

Nie tylko "Barwy szczęścia". Role, z których fani kojarzą Zofię Zborowską

Choć wielu widzów kojarzy ją przede wszystkim z roli przebojowej stomatolog Anety Dylskiej w serialu "Barwy szczęścia", w którym występowała w latach 2017-2021, portfolio Zofii Zborowskiej jest znacznie bogatsze. Aktorka ma na koncie role w takich produkcjach jak "Przystań", "Miłość na wybiegu" czy "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy". Prawdziwą popularność i sympatię publiczności przyniósł jej udział w czwartej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w 2015 roku, gdzie zajęła drugie miejsce, zachwycając swoimi wokalnymi i aktorskimi transformacjami. Zborowska jest również cenioną aktorką dubbingową. To jej głosem mówiły takie postacie jak:

  • Chloe w serii filmów "Sekretne życie zwierzaków domowych"
  • czarodziejka Keira Metz w kultowej grze komputerowej "Wiedźmin 3: Dziki Gon"
  • Taffyta w animacji "Ralph Demolka"
  • Anne Weying w filmie "Venom"

Aktorkę można również regularnie oglądać na deskach Teatru Capitol w Warszawie.

Szczerość, dystans i miłość do psów. Za to pokochali ją Polacy

Zofia Zborowska zyskała ogromną rzeszę fanów nie tylko dzięki swoim rolom, ale przede wszystkim dzięki osobowości. W mediach społecznościowych dała się poznać jako osoba autentyczna, z ogromnym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Nie boi się poruszać trudnych tematów, otwarcie mówiła o swoich zmaganiach z depresją, a także o diagnozie czerniaka. Jej szczerość i zaangażowanie w ważne sprawy społeczne sprawiły, że stała się głosem dla wielu osób. Widzowie cenią ją również za ogromną miłość do zwierząt. W 2017 roku doceniono jej popularność, przyznając jej odcisk dłoni na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach po zwycięstwie w plebiscycie „Idol publiczności”.

Jej metamorfoza robi wrażenie. Zobacz, jak Zofia Zborowska zmieniała się przez lata

Na przestrzeni lat Zofia Zborowska przeszła zauważalną przemianę. Na początku kariery często widywana była w długich, falowanych włosach, które podkreślały jej dziewczęcy urok. Z czasem jej wizerunek ewoluował w stronę bardziej dojrzałego i świadomego. Aktorka chętnie eksperymentowała z fryzurami, decydując się na odważne cięcia i zmiany koloru, co często podkreślało jej dynamiczny charakter. Jej styl również uległ transformacji - od casualowych, młodzieżowych stylizacji do eleganckich i kobiecych kreacji, w których prezentuje się na czerwonym dywanie. Wejście w rolę żony i matki dodatkowo wpłynęło na jej wizerunek, który dziś emanuje pewnością siebie, spokojem i naturalnością.

Życie u boku znanego sportowca. Prywatnie jest żoną i mamą dwóch córek

Prywatnie Zofia Zborowska odnalazła szczęście u boku siatkarza Andrzeja Wrony, którego poślubiła w sierpniu 2019 roku. Para tworzy jeden z najbardziej lubianych duetów w polskim show-biznesie, chętnie dzieląc się w mediach społecznościowych zabawnymi momentami ze swojego życia. Wspólnie wychowują dwie córki: Nadzieję, urodzoną w lipcu 2021 roku, oraz Jaśminę, która przyszła na świat w maju 2024 roku. Aktorka publicznie opowiedziała o trudnych doświadczeniach, w tym o walce z chorobą nowotworową skóry. W 2021 roku, będąc w ciąży, zdiagnozowano u niej czerniaka, który na szczęście został w porę usunięty.

Co dziś robi Zofia Zborowska? W 2026 roku nie zwalnia tempa

Zofia Zborowska-Wrona pozostaje jedną z najbardziej aktywnych zawodowo aktorek. W 2025 roku gościnnie pojawiła się w serialu "Ojciec Mateusz". Rok 2026 to dla niej czas kolejnych premier. Od kilku tygodni widzowie mają okazję podziwiać ją w roli komisarz Agaty Bożyk-Lis w serialu "Młode gliny", w październiku natomiast Zborowska zadebiutuje jako terapeutka w produkcji "Jak żyć, żeby nie zwariować". Aktorka wciąż jest również aktywna w dubbingu i regularnie udziela się w mediach społecznościowych, utrzymując stały kontakt ze swoimi fanami. W maju 2026 roku roku wraz z mężem Andrzejem Wroną została także współprowadzącą polskiej edycji hitowego formatu "Love Is Blind" dla platformy Netflix. 

