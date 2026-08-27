Ekstraklasa. Afera szpiegowska przed hitem Legia – Śląsk?

Kontrowersje przed ważnym meczem Ekstraklasy

W środę doszło do niecodziennego incydentu podczas przygotowań wrocławskiej drużyny do najbliższego spotkania ligowego. Dominik Ciarkowski, pełniący funkcję analityka Legii Warszawa, nagrywał z pobliskiego wzniesienia trening Śląska. Sytuacja ta wywołała spore poruszenie w obozie klubu z Dolnego Śląska tuż przed piątkowym starciem w najwyższej klasie rozgrywkowej. Szkoleniowiec Ante Simundza podczas przedmeczowej konferencji prasowej przyznał otwarcie, że jest całkowicie zaskoczony takim obrotem spraw. Sztab szkoleniowy analizuje obecnie wszystkie szczegóły tego nietypowego zdarzenia.

Zespół z Dolnego Śląska podchodzi do piątkowej rywalizacji z rywalem prowadzonym przez trenera Marka Papszuna po bardzo wyczerpującym starciu. Wrocławianie w poprzedniej kolejce rozegrali niezwykle emocjonujące spotkanie z Widzewem Łódź, które ostatecznie zakończyło się wysokim remisem 3:3. Śląsk przegrywał już dwoma bramkami w stosunku 0:2 oraz 1:3, chociaż przez większość rywalizacji dysponował przewagą jednego zawodnika. Zespół potrafił jednak w samej końcówce zmobilizować siły i ostatecznie wydrzeć cenne punkty na własnym terenie. Trener szczegółowo przeanalizował przyczyny słabszej dyspozycji na boisku.

- Dla mnie to nie jest normalne. Nie spotkałem się z taką sytuacją. Czy coś będziemy robić z tym dalej? To już pytanie do prezesa – krótko skomentował Słoweniec.

- Byliśmy zaskoczeni, kiedy przeciwnik dostał kartkę. Porozmawialiśmy o tym i teraz będzie lepiej. Nie zgodzę się z tym, że źle czujemy się z piłką przy nodze. Naszym problemem w meczu z Widzewem było to, że zagraliśmy za wolno i mieliśmy za dużo kontaktów piłką – analizował Simundza.

Powrót kluczowego obrońcy do składu

Najbliższe wyzwanie będzie dla zespołu ze stolicy Dolnego Śląska jeszcze bardziej wymagające, ponieważ zmierzą się z niepokonaną w bieżącym sezonie Legią. Trener gości jednoznacznie wskazał, że w nadchodzącym spotkaniu kluczowym elementem będą precyzyjne dośrodkowania oraz skutecznie egzekwowane stałe fragmenty gry. Istotnym wzmocnieniem dla wrocławskiej defensywy będzie powrót do kadry meczowej Lamine Ba. Ten podstawowy zawodnik musiał przymusowo pauzować w dwóch ostatnich spotkaniach ligowych z powodu otrzymania czerwonej kartki. Sztab szkoleniowy liczy na jego stabilną postawę w obronie.

Ante Simundza w przeszłości miał już okazję rywalizować w roli szkoleniowca Śląska na trudnym terenie w Warszawie. Tamto historyczne spotkanie zakończyło się wprawdzie porażką gości wynikiem 1:3, jednak zdobyte wówczas doświadczenie może okazać się niezwykle cenne podczas piątkowego starcia. Drużyna jest dzięki temu lepiej przygotowana na specyficzną atmosferę panującą na stadionie stołecznego klubu. Zawodnicy intensywnie rozmawiają o taktyce, aby wiedzieć, jak odpowiednio reagować na poszczególne boiskowe wydarzenia. Pierwszy gwizdek arbitra w meczu Legia – Śląsk zaplanowano na piątek na godzinę 20.30.

- Wiemy, jakie znaczenie ma Lamine dla naszej ostatniej linii, dla naszej defensywy. Może z nim nie będzie łatwiej, ale zawsze tak jest, że jakiś zawodnik coś daje, a inny wnosi coś innego. Na pewno Lamine jest dla nas ważny i dobrze, że może już grać – nie ukrywał Simundza.