Zofia Cieszyńska zadebiutowała w serialu TVP. 15-latka wystąpiła u boku mamy

Zofia Cieszyńska wybiera drogę aktorską

Potomkowie znanych osobistości często decydują się podążać ich drogą zawodową. Wiele wskazuje na to, że nową gwiazdą polskiego show-biznesu zostanie córka Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego. Zofia Cieszyńska, urodzona w maju 2011 roku, ma już na koncie pierwsze aktorskie szlify.

Choć rodzice starali się zniechęcić ją do branży filmowej, ostatecznie zaakceptowali jej wybory, gdy pojawiły się pierwsze propozycje zawodowe. Zofia Cieszyńska po raz pierwszy stanęła przed kamerą w 2023 roku. Zagrała wtedy w krótkometrażowej produkcji „Rytuał”, w której wystąpiła ze swoją znaną mamą.

Rok później wzięła udział w filmie „Tort urodzinowy”, którego premiera przyniosła jej spory rozgłos. Uwagę przyciągnęła dojrzała stylizacja nastolatki, przypominająca gwiazdy dawnego Hollywood. Mimo że wyglądała na starszą, w rzeczywistości miała wtedy zaledwie 14 lat. Od tego momentu wygląd dziewczyny wzbudza duże zainteresowanie w sieci.

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Zofia Cieszyńska gra w serialu "Komisarz Alex"

Jeszcze jakiś czas temu Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński chronili prywatność córki, a dziś chętnie wspierają jej rozwój w branży rozrywkowej. Alżbeta Lenska zdradziła, że 15-latka świetnie radzi sobie przed kamerą i ma duży talent aktorski. Zofia zdążyła już zadebiutować w programach śniadaniowych.

Podczas jednego z wywiadów matka z córką opowiadały o pracy na planie filmu „Jutro o tej samej porze”, w którym również zagrały matkę i córkę. Teraz Zofia Cieszyńska pojawiła się w uwielbianym serialu TVP „Komisarz Alex”. Odcinek z udziałem aktorskiego duetu można było obejrzeć w miniony weekend na antenie stacji.

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Ona ma dopiero 14 lat?! Szok, jak wygląda córka Cieszyńskiego i Lenskiej!