Zmysłowy układ Joanny Jędrzejczyk w "Tańcu z Gwiazdami". Jej skąpy strój wywołał lawinę komentarzy

Odważna stylizacja Joanny Jędrzejczyk podczas drugiego odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" wystartowała w niedzielę, 6 września. Fani sportu z dużym zainteresowaniem śledzą poczynania Joanny Jędrzejczyk, utytułowanej zawodniczki MMA i byłej posiadaczki pasa mistrzowskiego UFC. Pierwszy taniec przyniósł jej i Kamilowi Kuroczce 22 punkty, ale to jej zjawiskowa kreacja zebrała najwięcej pochwał. W drugim odcinku, wyemitowanym 13 września, fighterka poszła o krok dalej. Jej skąpy, mocno wycięty strój podkreślał każdy ruch, wywołując żywe reakcje wśród widzów. Jurorzy również docenili ten gorący występ.

Joanna Jędrzejczyk celuje w Kryształową Kulę! Była mistrzyni UFC jest pewna swego. Wygra "Taniec z Gwiazdami"?

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- ocenił zachwycony Tomasz Wygoda. W naszej galerii można obejrzeć zdjęcia dokumentujące ten wyjątkowy wieczór Joanny Jędrzejczyk w "Tańcu z Gwiazdami" plus inne gorące fotografie fighterki.

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Udział Joanny Jędrzejczyk w tanecznym formacie budził ogromne emocje na długo przed pierwszym odcinkiem. Choć sportowcy regularnie pojawiają się na parkiecie, to reprezentantka MMA jest rzadkością. Już podczas spotkania zapoznawczego zawodniczka wyróżniała się na tle innych. Wielu ekspertów wskazywało ją jako faworytkę do zwycięstwa w show, podkreślając jej niesamowitą wytrzymałość i doskonałe przygotowanie fizyczne. Na razie jednak była mistrzyni UFC nie otrzymuje najwyższych not – za drugi taniec ponownie zgarnęła 22 punkty. Zważając jednak na jej sportowy charakter, to dopiero początek prawdziwej rywalizacji. Pierwsze odcinki można uznać za rozpoznanie boju, z którego wyszła obronną ręką i wciąż liczy się w grze.