Uczestniczki "Tańca z Gwiazdami" zachwycają zgrabnymi nogami. Steczkowska ma poważną konkurencję

Joanna Jędrzejczyk w odważnej kreacji w programie "Taniec z Gwiazdami"

Znane osobistości ze świata rozrywki bardzo często eksponują swoje atuty wizualne na czerwonych dywanach. Format telewizyjny oparty na rywalizacji tanecznej wręcz wymusza na uczestniczkach zakładanie bardzo skąpych strojów. Projektanci dbają o to, aby bardzo odważne kreacje sceniczne ułatwiały wykonywanie skomplikowanych figur. W praktyce oznacza to wykorzystywanie ekstremalnie krótkich spódniczek lub długich sukien z ogromnymi rozcięciami, z czego przed laty zasłynęła Hanna Żudziewicz.

Drugie starcie w ramach dziewiętnastej edycji popularnego show obfitowało w niezwykle dynamiczne układy choreograficzne. Zgromadzona przed telewizorami publiczność mogła oceniać technikę uczestniczek oraz podziwiać ich doskonale wyćwiczone ciała. W mediach natychmiast wybuchła ogromna dyskusja, której głównym tematem stał się kontrowersyjny strój Joanny Jędrzejczyk.

Utytułowana mistrzyni mieszanych sztuk walki udowadnia przed kamerami swoje zupełnie nieznane do tej pory oblicze. Niedzielny występ sportowczyni w jaskraworóżowej i niezwykle mocno wyciętej sukience z pewnością na długo zapadnie w pamięci wiernych fanów produkcji. Wybrany przez stylistów ubiór wyeksponował nie tylko umięśnione uda zawodniczki, ale także mocno podkreślił jej biust. Dodatkowo intensywna barwa materiału doskonale współgrała z typem urody gwiazdy ringu.

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Daria Syta zachwyca w show. Uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" rywalizuje ze Steczkowską

Walka o słynną Kryształową Kulę skłania także inne uczestniczki do prezentowania swoich walorów, co zresztą udowodniły na parkiecie Kaeyra oraz Monika Borzym. Swoimi imponującymi sylwetkami pochwaliły się również profesjonalne trenerki, wśród których znalazły się Magdalena Tarnowska, Estelle François oraz Daria Syta. Zdecydowana większość komentujących uważa, że to właśnie ta ostatnia tancerka dysponuje najbardziej spektakularną figurą w całej obecnej edycji.

Utalentowana choreografka zaledwie kilka miesięcy temu stanęła na ślubnym kobiercu ze swoim życiowym partnerem. W trakcie czerwcowego wesela zaprezentowała swój pierwszy taniec w imponująco krótkiej kreacji, która maksymalnie odsłaniała jej sylwetkę. Młoda artystka wyrasta tym samym na główną rywalkę Justyny Steczkowskiej, która od dekad utrzymuje status posiadaczki najbardziej atrakcyjnych nóg w branży. Słynna wokalistka od ponad dwudziestu pięciu lat jest zresztą twarzą kampanii reklamowych największego producenta rajstop w kraju.

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