Największe śpiochy wśród znaków zodiaku. Mogłyby przespać pół dnia

Niektóre znaki zodiaku zdecydowanie nie należą do rannych ptaszków i znacznie chętniej zaczynają dzień bez pośpiechu.

Dla tych osób sen to nie tylko konieczność, ale również jeden z najlepszych sposobów na odpoczynek i oderwanie się od codziennych obowiązków.

Szczególnie kuszące mogą być dla nich wolne weekendy, kiedy nie trzeba nastawiać budzika i można pozwolić sobie na dłuższe wylegiwanie się w łóżku.

Sprawdź, które znaki astrologia przedstawia jako największych śpiochów i kto najchętniej zamieniłby wczesną pobudkę na jeszcze jedną godzinę pod ciepłą kołdrą.

Oczywiście znak zodiaku nie decyduje o tym, ile ktoś faktycznie potrzebuje snu. Na długość i jakość odpoczynku wpływają między innymi tryb życia, stres, aktywność oraz indywidualne potrzeby organizmu. Astrologiczne zestawienia można więc potraktować przede wszystkim jako zabawną charakterystykę. Jednak dla niektórych znaków zodiaku wizja leniwego poranka pod ciepłą kołdrą może brzmieć wyjątkowo kusząco.

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Byk - sen traktuje jak małą przyjemność

Byk lubi wygodę, spokój i wszystko, co pozwala mu poczuć się dobrze. Nic więc dziwnego, że sen może być dla niego jedną z ulubionych form odpoczynku. Jeśli nie musi rano wstawać do pracy czy na inne obowiązki, z dużym prawdopodobieństwem chętnie zostanie w łóżku trochę dłużej. Osoby spod tego znaku niekoniecznie potrzebują jednak ciągłego leniuchowania. Po prostu lubią robić wszystko we własnym tempie. Poranek bez pośpiechu, ciepła kołdra i możliwość wypicia kawy dopiero wtedy, gdy naprawdę mają na nią ochotę, brzmią dla nich znacznie lepiej niż pobudka o świcie. Byk może też mieć problem z wyrwaniem się z łóżka, kiedy za oknem jest szaro, zimno i deszczowo. W jesienny weekend dodatkowa godzina snu może być wręcz obowiązkowym punktem programu.

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Ryby - potrafią odpłynąć na wiele godzin

Ryby są często opisywane jako osoby wrażliwe, marzycielskie i mocno zanurzone we własnym świecie. Sen może być dla nich nie tylko sposobem na regenerację, ale również chwilą całkowitego odcięcia się od codziennego chaosu. Jeżeli miały intensywny tydzień, mogą szczególnie mocno odczuwać potrzebę odpoczynku. Wolny dzień bez budzika to dla nich idealna sytuacja. Nie zdziwi więc nikogo, jeśli zamiast planować poranne wyjście, wybiorą jeszcze jedną godzinę pod kołdrą.

Rak - najchętniej odpoczywa w domowym zaciszu

Rak również może należeć do największych miłośników spania. Dom jest dla niego ważnym miejscem, a własne łóżko daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Dlatego weekendowy poranek nie musi oznaczać natychmiastowego wstawania.

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