Miliarder Martin Kaczmarski z ukochaną w Wenecji. Debiut pary na salonach

Martin Kaczmarski i jego partnerka na gali Top Charity w Wenecji

Martin Kaczmarski znalazł się w centrum uwagi kibiców w sierpniu 2026 roku, gdy media obiegła informacja o tym, że był namawiany do zainwestowania w Legię Warszawa. Ten biznesmen, znany również z pasji do motorsportu (ma na swoim koncie starty w Rajdzie Dakar oraz Pucharze Świata Cross Country), gościł na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej w trakcie spotkania z Radomiakiem. Według doniesień dziennika „Fakt”, próbowano go wówczas przekonać do finansowego wsparcia utytułowanego stołecznego zespołu. Obecnie nazwisko przedsiębiorcy znów pojawia się w mediach, lecz w zupełnie innym kontekście. Kaczmarski postanowił spędzić czas na charytatywnym wydarzeniu Top Charity, zorganizowanym przez Omenę Mensah oraz Rafała Brzoskę. Uroczystość miała miejsce w malowniczej Wenecji, a na czerwonym dywanie pozowali m.in. Ewa Chodakowska, Małgorzata Rozenek-Majdan u boku Radosława Majdana oraz Olivier Janiak. Co ciekawe, był to pierwszy oficjalny debiut biznesmena w towarzystwie jego wybranki – utytułowanej zawodniczki triathlonowej - Alicji Pyszki.

Gwiazdy zadały szyku na balu Omeny Mensah. Rozenek w złocie, Chodakowska w zieleni, Kurdej-Szatan z wielkim naszyjnikiem

Inicjatywa Top Charity Omeny Mensah i Rafała Brzoski

Udział w tegorocznej edycji Top Charity we Włoszech został oficjalnie potwierdzony przez ukochaną miliardera za pośrednictwem jej konta na Instagramie.

Czasem robimy razem szalone sportowe wyczyny, które są o tym, co napędza NAS. Dzisiaj jesteśmy na TOP CHARITY Venice Experience, bo poprzez takie wydarzenia możemy nieść pomoc innym. Napisać, że pomoc innym jest ważna, to banał. Ale czy w tak banalnym zdaniu nie tkwi sedno człowieczeństwa? Wielkie ukłony, Omenaa Mensah, za to, że angażujesz się w takie projekty jako filantropka i łączysz ludzi w szczytnym celu. Dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się, że możemy być częścią tego doświadczenia

– napisała w sieci Alicja Pyszka. Według oficjalnych informacji zamieszczonych na stronie organizatorów, projekt zapoczątkowany przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę stanowi najbardziej znaczące i elitarne przedsięwzięcie filantropijne na Starym Kontynencie.

Jej misją jest łączenie liderów ze świata biznesu, sztuki i mediów wokół wspólnego zaangażowania na rzecz odpowiedzialnego i skutecznego wpływu społecznego. Uruchomiona w 2022 r. inicjatywa szybko stała się jedną z najważniejszych platform filantropijnych w Europie. Otwarty i apolityczny charakter TOP CHARITY opiera się na zasadach przejrzystości, współpracy międzysektorowej i długoterminowych zmian społecznych

– zaznaczają twórcy tego projektu.

Gwiazdy w Wenecji na Top Charity. ZDJĘCIA Martina Kaczmarskiego z partnerką

Impact 2025 - Omenaa Mensah