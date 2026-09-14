Tomasz Wygoda ocenia Helenę Englert. Padły mocne słowa o rodzinie i buntowniczej naturze

Tomasz Wygoda ocenia występy Heleny Englert. Co uważa na jej temat?

Kariera Heleny Englert w "Tańcu z Gwiazdami" od początku wzbudza emocje ze względu na jej znane nazwisko, silnie zakorzenione w polskim świecie filmowym i teatralnym. Córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny udowadnia jednak, że jej osiągnięcia na parkiecie bronią się same. Zarówno publiczność, jak i jury bacznie śledzą jej taneczne zmagania. Tomasz Wygoda, po zakończeniu drugiego odcinka show, wskazał aktorkę jako jedną z najwyżej ocenianych uczestniczek. Warto zaznaczyć, że juror miał okazję poznać młodą gwiazdę jeszcze przed jej udziałem w programie, przy okazji wspólnych projektów zawodowych.

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Współpraca Tomasza Wygody z rodziną Englertów. "Wielka klasa" Heleny

Tomasz Wygoda przyznaje, że historia jego zawodowych relacji z rodziną Englertów jest długa. Juror tanecznego programu współpracował z Janem Englertem przy różnorodnych przedsięwzięciach teatralnych.

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Znam rodzinę Englertów, pracowałem z nimi trzykrotnie w teatrze, z Jankiem. Wtedy też czułem się bardzo wyróżniony, bo zapraszał mnie do swoich produkcji - zdradził nam Wygoda.

Juror wyraża się również z uznaniem o Beacie Ścibakównie, doceniając jej kunszt aktorski. Wspólne doświadczenia zawodowe łączą go także z samą Heleną, z którą spotkał się na planie przy realizacji "Hamleta".

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Oczywiście Beatę Ścibakównę, wspaniałą aktorkę, kobietę również znam. Z Heleną pracowałem przy "Hamlecie" i też w jednym, jak Marcin Liber robił u nich dyplom w szkole teatralnej, im tam pomagałem - powiedział "Super Expressowi" Tomasz Wygoda.

Znajomość z przeszłości sprawia, że ocena Tomasza Wygody nabiera dodatkowego znaczenia. Juror mógł przyglądać się Helenie w różnych sytuacjach, nie tylko podczas przygotowań do telewizyjnych występów. Zauważa w niej przede wszystkim wyrazistą osobowość, odwagę i dużą dozę buntu, co pozwala mu widzieć w niej kogoś więcej niż tylko dziecko znanej pary aktorskiej.

Wiem, że jest bardzo ambitna, bardzo zbuntowana, ale też taka odważna przez to. I dzisiaj pokazała wielką klasę - ocenił w rozmowie z nami.

Taka postawa jest szczególnie istotna w kontekście presji, jaka ciąży na Helenie Englert od początku jej obecności w mediach. Aktorka nieustannie konfrontowana jest z pytaniami o sławnych rodziców, a mimo to konsekwentnie dąży do wyrobienia własnej marki.

Mimo pozytywnych opinii, Tomasz Wygoda unika jednoznacznego określania Heleny mianem faworytki programu. Juror kładzie nacisk na obiektywizm w ocenianiu wszystkich uczestników. Niemniej jednak, wymienia aktorkę w gronie tych, którzy wywarli na nim szczególne wrażenie.

Dzisiaj najlepsze oceny dostały Helena, Dominik i Izabela, która zrobiła niesamowite wrażenie na nas - powiedział.

Wywiad przeprowadziła Julita Buczek.