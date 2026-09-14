Zatrzymanie w Częstochowie. Obywatel Słowacji poszukiwany za zlecenie zabójstwa

Zlecenie zabójstwa w okolicach Tarnopola

56-letni obywatel Słowacji miał zlecić zabójstwo 60-letniego mężczyzny na terenie Ukrainy. Według ustaleń strony ukraińskiej w kwietniu 2024 roku w pobliżu Tarnopola pokrzywdzony został kilkukrotnie postrzelony przez wynajętego zamachowca. Mężczyzna przeżył atak, mimo że odniósł w jego wyniku ciężkie obrażenia. Bezpośredni sprawca postrzelenia został ujęty kilka miesięcy po tym zdarzeniu.

Wcześniejsza działalność przestępcza na terenie Śląska

Pod koniec sierpnia 2026 roku ukraińskie służby za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poinformowały polską policję o poszukiwaniach mężczyzny. Śląscy kryminalni szybko ustalili, że 56-latek był już wcześniej w kręgu ich zainteresowań w związku z przestępstwami przeciwko mieniu. W 2024 roku funkcjonariusze z Katowic zatrzymali go za oszustwo oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się podrabianiem dolarów, euro oraz złotówek. Śledczy zabezpieczyli wtedy blisko 1700 podrobionych banknotów, a sprawa dotycząca łącznie siedmiu osób nadal się toczy.

Zatrzymanie poszukiwanego w Częstochowie

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji III w Częstochowie namierzyli mężczyznę w ciągu kilku dni. Do zatrzymania 56-latka doszło na terenie Częstochowy. Obecnie wobec obywatela Słowacji prowadzone są czynności wynikające z czerwonej noty Interpolu. Mundurowi realizują także procedurę dotyczącą jego przekazania stronie ukraińskiej.

Źródło: Policja.pl