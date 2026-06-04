Alżbeta Lenska w telewizji śniadaniowej. Jej 15-letnia córka zrobiła furorę

Alżbeta Lenska z córką Zofią w Dzień Dobry TVN

Popularna i doceniana przez polską publiczność aktorka znana z wielu serialowych ról, gościła ostatnio w programie "Dzień Dobry TVN". Alżbecie Lenskiej w telewizyjnym studiu towarzyszyła córka Zofia. Ich wspólna wizyta odbiła się szerokim echem i stała się bardzo chętnie komentowanym wydarzeniem. Odbiorcy mieli okazję przyjrzeć się, jak w rzeczywistości wygląda relacja znanej mamy i jej pociechy. Okazało się również, że Zofia świetnie radzi sobie w blasku fleszy i przed telewizyjnymi kamerami.

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Zofia Cieszyńska zachwyciła widzów śniadaniówki

Głównym punktem programu w śniadaniówce stacji TVN było wspólne kucharzenie. Alżbeta Lenska i Zofia Cieszyńska zajęły się przygotowaniem zdrowych potraw i chętnie dzieliły się swoimi sprawdzonymi nawykami żywieniowymi. Wizyta przebiegała w bardzo radosnej i familijnej atmosferze, a w studiu nie brakowało dowcipów i pozytywnej energii.

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Szybko okazało się, że to właśnie 15-letnia Zofia skradła serca widzów i stała się pierwszoplanową postacią tego odcinka śniadaniówki. Dziewczyna przed kamerami czuła się niezwykle swobodnie, z łatwością i naturalnością odpowiadała na zadawane jej pytania i mocno angażowała się w cały proces gotowania.

Uroda nastolatki natychmiast stała się tematem licznych dyskusji w internecie. Oglądający program bardzo często podkreślali, że dziewczyna z każdym rokiem coraz bardziej upodabnia się do swojej sławnej matki. Uwagę zwracały przede wszystkim jej subtelne rysy, piękny uśmiech oraz niewymuszona naturalność, które sprawiały, że trudno było przestać na nią patrzeć.

Internauci docenili również ubiór nastolatki. Zofia zaprezentowała się w stroju, który łączył w sobie młodzieżowy luz z dużą dozą elegancji. Dziewczyna wyglądała niezwykle świeżo i bardzo dziewczęco w wybranej przez siebie kreacji.

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Zazwyczaj to Alżbeta Lenska bryluje na ekranach, tym razem jednak to jej 15-letnia latorośl bezapelacyjnie przyćmiła wszystkich w telewizyjnym studiu. Zdolności dziewczyny i jej swoboda zrodziły pytania, czy Zofia w przyszłości podąży zawodową drogą swoich popularnych rodziców.