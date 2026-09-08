Puchar Davisa. Polacy zagrają z Australią bez Hurkacza

Polacy ogłaszają skład na Puchar Davisa

Polski Związek Tenisowy ogłosił kadrę na mecz Pucharu Davisa przeciwko Australii. W drużynie zabraknie najwyżej sklasyfikowanego polskiego tenisisty, Huberta Hurkacza. Oprócz Kamila Majchrzaka, w zespole znaleźli się Maks Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki oraz debiutant Jan Sadzik.

Mecz odbędzie się w dniach 19-20 września na Pat Rafter Arena w Brisbane. Będzie to trzecie z rzędu podejście reprezentacji Polski do rywalizacji w Grupie Światowej I. Polacy prowadzeni przez Mariusza Fyrstenberga zmierzą się z drużyną, która ma na koncie 28 triumfów w Pucharze Davisa.

Trudne wyzwanie przed reprezentacją Fyrstenberga

Historia startów Polaków w Grupie Światowej I w ostatnich latach to dwie porażki. Dwa lata temu biało-czerwoni przegrali 1:3 z Koreą Południową, a rok temu ulegli w takim samym stosunku Wielkiej Brytanii. Reprezentacja Australii również zanotowała ostatnio spadek formy, przegrywając w fazie kwalifikacji z Ekwadorem 1:3.

Jedyny dotychczasowy mecz między Polską a Australią odbył się 13 lat temu. Wtedy na Torwarze goście triumfowali 4:1. Obecnie pierwszym singlistą będzie 72. w rankingu ATP Kamil Majchrzak, a szansę na debiut ma Jan Sadzik.

„Zawsze staram się dawać szansę młodym tenisistom. Zieliński i Majchrzak to gracze, na których zawsze możemy liczyć. Ten pierwszy w parze z Drzewieckim rok temu pokonał Brytyjczyków. Wiadomo, że nie ma z nami Huberta Hurkacza, ale on - wracając po kontuzji - musi w tym sezonie odpowiednio nawigować swoim terminarzem. Cieszę się, że mamy mocny skład. Nie jesteśmy faworytami, ale dla rywali nie jest to łatwe losowanie” - powiedział Fyrstenberg, cytowany w komunikacie PZT.