Łukasz Tomczyk zwolniony z Rakowa. Czy tylko finał Pucharu Polski był przyczyną?

"Raków Częstochowa informuje, że zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu" – napisano.

Powody rozstania z trenerem Rakowa

Zakończenie współpracy z Łukaszem Tomczykiem nastąpiło po szczegółowej analizie kondycji sportowej pierwszego zespołu. Klub z Częstochowy podkreślił, że nie tylko wynik finału Pucharu Polski zaważył na tej decyzji. Poszukiwano nowego impulsu, a także odmiennego spojrzenia na dalszy rozwój drużyny, co jest kluczowe dla przyszłych sukcesów.

Łukasz Tomczyk przejął prowadzenie Rakowa 22 grudnia, wcześniej będąc szkoleniowcem Polonii Bytom, występującej w pierwszej lidze. Zastąpił on na tym stanowisku Marka Papszuna, który zdecydował się na transfer do Legii Warszawa. Nazwisko nowego trenera Rakowa Częstochowa zostanie ogłoszone w poniedziałek.

Bilans Łukasza Tomczyka w Rakowie

Łukasz Tomczyk prowadził częstochowian w sumie w 17 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. W Ekstraklasie, w 12 meczach, jego podopieczni odnieśli 4 zwycięstwa, 5 razy remisowali i zanotowali 3 porażki, co jest ważnym elementem jego statystyk.

W Lidze Konferencji Europy Raków dwukrotnie przegrał z Fiorentiną w 1/8 finału. W Pucharze Polski zespół pod jego wodzą zwyciężył z Avią Świdnik (2:1 po dogrywce) oraz z GKS-em Katowice (4:2 w rzutach karnych, po remisie 4:4), by ostatecznie ulec 0:2 Górnikowi Zabrze w finale na PGE Narodowym w Warszawie.

Jaka jest aktualna pozycja Rakowa w Ekstraklasie?

Po rozegraniu 30 kolejek w Ekstraklasie, piłkarze Rakowa Częstochowa zajmują piąte miejsce w tabeli. Mają na swoim koncie 46 punktów, co stawia ich w środku stawki, ale jednocześnie zachowują szanse na poprawę pozycji.

Do Górnika Zabrze, który plasuje się na drugiej pozycji, Raków traci zaledwie trzy punkty. Od liderującego Lecha Poznań, który rozegrał o jedno spotkanie więcej, drużynę z Częstochowy dzieli 9 punktów, co oznacza, że walka o czołowe miejsca wciąż trwa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.