Formuła 1 w Miami. Andrea Kimi Antonelli triumfuje, ale jak potoczyły się losy liderów?

Antonelli triumfuje w Grand Prix Miami

19-letni Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedes odnotował swoje trzecie z rzędu zwycięstwo, triumfując w czwartej rundzie mistrzostw świata Formuły 1, Grand Prix Miami. To osiągnięcie jest tym bardziej znaczące, że udało mu się to, czego nie dokonał nikt w żadnej z poprzednich czterech edycji tego wyścigu – zwyciężył, startując z pole position. Jednakże, nie była to dominacja od samego początku do końca, a liczne zmiany pozycji i przetasowania podczas wizyt w alei serwisowej wprowadziły dynamikę.

Początek wyścigu nie przebiegał pomyślnie dla młodego Włocha, który stracił pozycje już na pierwszych metrach po nieudanym starcie. Mimo początkowych trudności, Antonelli pokazał niezłomność i determinację. Dzięki strategicznym manewrom i konsekwentnej jeździe, zdołał odrobić straty i ostatecznie zapewnić sobie triumf. W rezultacie swojego zwycięstwa, zgromadził już 100 punktów w klasyfikacji generalnej, zwiększając przewagę nad wiceliderem, swoim partnerem zespołowym z Mercedesa, Brytyjczykiem George'em Russellem, który ma 80 punktów.

Incydent Leclerca i zmiany w stawce?

Rywalizacja w Miami była niezwykle zacięta, co potwierdziły dramatyczne wydarzenia na przedostatnim okrążeniu, kiedy o miejsce na podium wciąż walczył Monakijczyk Charles Leclerc. Kierowca Ferrari stoczył intensywną walkę z Australijczykiem Oscarem Piastrim z McLarena, ale ostatecznie musiał uznać jego wyższość. Chwilę później Leclerc popełnił błąd, stracił kontrolę nad bolidem, wykonał piruet i otarł barierkę ochronną toru, co zaprzepaściło jego szanse na czołową pozycję.

Mimo uszkodzeń, Leclerc zdołał dojechać do mety, ale jego pojazd znacząco stracił tempo, co poskutkowało spadkiem na szóstą lokatę. Wyprzedzili go zarówno George Russell, jak i czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla. Grand Prix Miami rozpoczęło się wcześniej niż planowano, o godzinie 13 lokalnego czasu (19 polskiego), ze względu na niekorzystne prognozy pogody, choć opady deszczu podczas samego wyścigu nie wpłynęły znacząco na rywalizację. Kolejna runda Formuły 1, Grand Prix Kanady, odbędzie się 24 maja.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.