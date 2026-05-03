Ekstraliga żużlowa. Betard Sparta Wrocław kontra Fogo Unia Leszno – kluczowe rozstrzygnięcia na torze

Betard Sparta Wrocław dominuje na własnym torze

Wrocławscy żużlowcy z Betard Sparty Wrocław odnieśli przekonujące zwycięstwo nad Fogo Unią Leszno, kończąc mecz wynikiem 50:40. Spotkanie odbyło się na ich domowym obiekcie, co pozwoliło gospodarzom wykorzystać atut własnego toru. Decydujące biegi potwierdziły mocną formę drużyny, która konsekwentnie budowała swoją przewagę nad rywalami z Leszna.

Kluczową rolę w triumfie Betard Sparty odegrał Artiom Łaguta, który zdobył imponujące 15 punktów, nie dając rywalom szans w swoich startach. Solidne wsparcie zapewnił mu Maciej Janowski, dokładając 10 oczek do końcowego rezultatu. Wyniki te były fundamentem sukcesu gospodarzy w starciu z Fogo Unią Leszno.

Jak wypadli liderzy Fogo Unii Leszno we Wrocławiu?

Fogo Unia Leszno, mimo ambitnej postawy, musiała uznać wyższość Betard Sparty Wrocław. Najskuteczniejszym zawodnikiem gości był Piotr Pawlicki, który zgromadził na swoim koncie 13 punktów, walcząc do samego końca. Jego indywidualny występ był godny uwagi, ale nie wystarczył do odwrócenia losów spotkania na korzyść Unii.

Wsparcie dla Pawlickiego zapewnił Nazar Parnicki, który zdobył 11 punktów, potwierdzając swoją dobrą dyspozycję. Warto również odnotować, że najlepszy czas dnia, wynoszący 62,80 sekundy, należał do Brady'ego Kurtza z Betard Sparty Wrocław, osiągnięty w pierwszym biegu. Mecz sędziował Krzysztof Meyze z Wtelna, a na trybunach zasiadło 13 600 widzów, świadczących o popularności żużla.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.