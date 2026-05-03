Liga Mistrzyń siatkarek. VakifBank Stambuł obronił tytuł, ale co z polską atakującą?

VakifBank Stambuł obronił tytuł Ligi Mistrzyń

Wielki finał Ligi Mistrzyń siatkarek był powtórką z poprzedniego sezonu, kiedy to w Turynie również spotkały się te same tureckie zespoły. W obecnym sezonie, w Stambule, VakifBank pod wodzą trenera Giovanniego Guidettiego ponownie okazał się lepszy, pokonując Eczacibasi Dynavit Stambuł wynikiem 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:18). Spotkanie odbyło się w obecności 13 500 widzów.

Mecz ten stanowił przede wszystkim rywalizację między czołowymi skrzydłowymi obu drużyn. Po stronie VakifBanku kluczowe role odegrały Marina Markova i Tijana Bosković, natomiast w Eczacibasi Dynavit wyróżniały się Magdalena Stysiak oraz Ebrar Karakurt. Polka, która dzień wcześniej błysnęła w półfinale, tym razem napotkała znacznie większe trudności w ataku.

Jak przebiegał finał Ligi Mistrzyń siatkarek?

Początek meczu upłynął pod znakiem wyrównanej walki, a w pierwszym secie decydujące akcje należały do siatkarek VakifBanku, które od stanu 18:17 zdobyły kilka kluczowych punktów, wygrywając do 21. Druga odsłona również padła łupem podopiecznych trenera Guidettiego, mimo że w końcówce Eczacibasi zdołało odrobić straty i doprowadzić do remisu 19:19. Końcówka seta znów należała do mistrzyń Turcji, które wygrały trzy ostatnie akcje.

Trzecia partia była najbardziej zacięta, charakteryzując się dynamicznymi zmianami prowadzenia, ale to Eczacibasi Dynavit zdobyło cztery punkty z rzędu, zapewniając sobie zwycięstwo w tym secie. Po krótkiej przerwie na parkiet powrócił zdominowany przez VakifBank obraz gry, gdzie skuteczne ataki Bosković i Markovej siały spustoszenie w szeregach rywalek. Najskuteczniejszą zawodniczką całego spotkania została Bosković z 23 punktami, natomiast dla Eczacibasi najwięcej punktów, bo 15, zdobyła Karakurt.

Siódmy triumf VakifBanku i sukcesy polskich klubów

VakifBank Stambuł wywalczył swój siódmy tytuł Ligi Mistrzyń, a wszystkie te zwycięstwa odniesiono pod kierownictwem Giovanniego Guidettiego, który nieprzerwanie prowadzi zespół od 2008 roku. Po zakończeniu turnieju finałowego wybrano również "drużynę marzeń", w której znalazły się takie zawodniczki jak polska rozgrywająca Joanna Wołosz, Tijana Bosković, Sigme Akoz, Sinead Jack-Kisal, Zehra Gunes, Marina Markova oraz Ebrar Karakurt. Tytuł MVP turnieju przypadł Bosković.

Brązowy medal Ligi Mistrzyń zdobyła drużyna A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, w której występuje Joanna Wołosz, po zwycięstwie 3:0 nad Savino del Bene Scandicci. W rozgrywkach udział wzięły również trzy polskie kluby. Najlepszy wynik osiągnęły siatkarki DevelopResu Rzeszów, które dotarły do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. PGE Budowlani Łódź zakończyli fazę grupową na trzecim miejscu i kontynuowali rywalizację w Pucharze CEV, natomiast ŁKS Commercecon Łódź przegrał wszystkie swoje mecze w fazie grupowej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.