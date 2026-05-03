Ekstraliga żużlowa: Betard Sparta Wrocław – Fogo Unia Leszno (50:40). Jak przebiegła walka o punkty?

Betard Sparta Wrocław – Fogo Unia Leszno. Wyniki i kontuzje.

W meczu Ekstraligi żużlowej, Betard Sparta Wrocław pokonała Fogo Unię Leszno wynikiem 50:40. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli Artiom Łaguta (15), Maciej Janowski (10) i Brady Kurtz (9), natomiast w ekipie gości wyróżnili się Piotr Pawlicki (13) i Nazar Parnicki (11). Drużyna Unii musiała sobie radzić bez Janusza Kołodzieja, którego kontuzja wyeliminowała ze ścigania. Mimo że zawodnik wcześniej startował, jego obecny stan uniemożliwił mu występ na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia gospodarzy, którzy łatwo wygrali pierwszy bieg 5:1. Dalsza część zawodów dostarczyła kibicom wielu emocji, obfitując w liczne mijanki i zaciętą walkę do ostatnich metrów. Świadectwem tego był bieg czwarty, gdzie Nazar Parnicki długo odpierał ataki Macieja Janowskiego, a kapitan Sparty wyprzedził Ukraińca tuż przed metą. W tym samym biegu Keynan Rew uznał wyższość Mikkela Andersena w walce o punkt. Po tej serii Betard Sparta prowadziła z Fogo Unią Leszno 15:9, utrzymując przewagę nad rywalami.

Brady Kurtz. Incydent na torze, co dalej?

Po drugiej serii startów Betard Sparta powiększyła prowadzenie do ośmiu punktów (25:17). Trener Piotr Protasiewicz miał powody do zadowolenia, obserwując trzech niepokonanych zawodników: Macieja Janowskiego, Artioma Łagutę oraz Brady'ego Kurtza. Szczególnie imponował Australijczyk, który prezentował znakomitą szybkość na torze. Jego dyspozycja sugerowała, że będzie on kluczowym zawodnikiem w dalszej części meczu. Liczne pojedynki i dynamiczna jazda dodawały widowisku dodatkowego napięcia.

W swoim trzecim starcie Brady Kurtz został zablokowany na pierwszym łuku, spadając na czwarte miejsce i rozpoczynając intensywny pościg. Po uporaniu się z Nazarem Parnickim, zaatakował Piotra Pawlickiego. Niestety, jego manewr był zbyt ostry i spowodował upadek rywala, co skutkowało powtórką biegu. W powtórce Maciej Janowski przez cztery okrążenia walczył z parą gości, ratując dwa punkty dla Sparty. Dzięki temu Sparta utrzymywała prowadzenie z wynikiem 30:24.

Fogo Unia Leszno. Ostatnie biegi i rozstrzygnięcie.

W miarę upływu meczu goście z Leszna prezentowali coraz lepszą formę, a ich jazda stawała się bardziej skuteczna. Umiejętnie zastosowane zmiany taktyczne pozwoliły Fogo Unii Leszno zniwelować część strat. Przed biegami nominowanymi, "Byki" przegrywały już tylko 37:41. To sprawiło, że kwestia końcowego zwycięstwa pozostała otwarta, a emocje przed decydującymi biegami sięgnęły zenitu wśród kibiców.

Kluczowy okazał się bieg czternasty, w którym Daniel Bewley zaprezentował niesamowitą jazdę. Po wypchnięciu pod bandę na pierwszym łuku, Brytyjczyk spadł na ostatnie miejsce. Szybko nabrał prędkości po zewnętrznej stronie toru i przeprowadził decydujący atak, na który rywale nie mogli poradzić. Bewley był tak rozpędzony, że mało brakowało, a wjechałby w prowadzącego Janowskiego. Sparta wygrała ten bieg i cały mecz. Na sam koniec Artiom Łaguta przypieczętował zwycięstwo piątą "trójką", ustalając końcowy wynik na 50:40 dla gospodarzy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.