Nadchodzi album Orkiestry Męskiego Grania 2026! Wydawnictwo zapowiada nowa wersja przeboju O.N.A.

Redakcja ESKA.pl
2026-10-07 12:51

Kultowy hit O.N.A. powraca w zupełnie nowej odsłonie! To Zalia i Igor Herbut zmierzyli się z legendarnym utworem „Kiedy powiem sobie dość” w ramach projektu Męskie Granie Orkiestra 2026. Ich zaskakująca interpretacja to spotkanie dwóch odmiennych wrażliwości, które nadaje klasykowi polskiego rocka zupełnie nową energię. Singiel zapowiada album z tegorocznej trasy, który ukaże się już 27 listopada.

Artyści Zalia i Igor Herbut z muzykiem Męskiego Grania 2026. O premierze albumu z trasy przeczytasz na MJM.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Zalia i Igor Herbut w legendarnym hicie O.N.A.

Kultowy utwór „Kiedy powiem sobie dość” z repertuaru zespołu O.N.A. powraca w zupełnie nowej, zaskakującej odsłonie. To wszystko za sprawą projektu Męskie Granie Orkiestra 2026, który po raz kolejny udowadnia, że łączenie różnych muzycznych światów może przynieść spektakularne efekty. Tym razem za legendarny numer wzięli się artyści o niezwykle wyrazistych osobowościach – Zalia i Igor Herbut. Ich wspólna interpretacja to spotkanie dwóch odmiennych wrażliwości. Artyści, sięgając po klasykę polskiego rocka, nadali mu współczesne brzmienie i nową energię, otwierając go na emocje nowego pokolenia słuchaczy. Jak podkreślają twórcy, w tej wersji siła oryginału spotyka się z charakterystycznym stylem wykonawców, tworząc świeżą, ale wciąż potężną kompozycję.
Top of the Top Sopot Festival 2026 - Zalia

Męskie Granie 2026: trasa pełna inspiracji

Nowa wersja „Kiedy powiem sobie dość” to jeden z owoców tegorocznej, już 17. edycji trasy Męskie Granie. To wydarzenie od lat jest jednym z najważniejszych punktów na muzycznej mapie Polski, słynącym z nieoczywistych i inspirujących artystycznych połączeń. W tym roku festiwalowa trasa objęła siedem miast, w których odbyło się łącznie 14 koncertów. Każde z widowisk przyciągnęło tysiące fanów, potwierdzając, że idea muzycznych spotkań ponad pokoleniami wciąż ma ogromną siłę.

Premiera płyty już w listopadzie

Wszyscy, którzy chcieliby zachować tegoroczne muzyczne emocje na dłużej, już wkrótce będą mieli ku temu okazję. Utwór w wykonaniu Zalii i Igora Herbuta zapowiada album „Męskie Granie 2026”, którego wydawcą jest Mystic Production. Singiel od dzisiaj jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Dwupłytowe wydawnictwo, które ukaże się zarówno na CD, jak i na winylu (LP), trafi do sprzedaży 27 listopada. Na krążkach znajdą się najlepsze wersje utworów wykonanych podczas tegorocznej trasy przez Orkiestrę Męskiego Grania oraz zaproszonych artystów. Przedsprzedaż albumu właśnie wystartowała.
Męskie Granie w ESCE
Galeria zdjęć 27

ROLKI

Męskie Granie