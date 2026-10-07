Nadchodzi album Orkiestry Męskiego Grania 2026! Wydawnictwo zapowiada nowa wersja przeboju O.N.A.

Zalia i Igor Herbut w legendarnym hicie O.N.A.
Kultowy utwór „Kiedy powiem sobie dość”
z repertuaru zespołu O.N.A.
powraca w zupełnie nowej, zaskakującej odsłonie. To wszystko za sprawą projektu Męskie Granie Orkiestra 2026
, który po raz kolejny udowadnia, że łączenie różnych muzycznych światów może przynieść spektakularne efekty. Tym razem za legendarny numer wzięli się artyści o niezwykle wyrazistych osobowościach – Zalia
i Igor Herbut
.
Ich wspólna interpretacja to spotkanie dwóch odmiennych wrażliwości. Artyści, sięgając po klasykę polskiego rocka, nadali mu współczesne brzmienie i nową energię, otwierając go na emocje nowego pokolenia słuchaczy. Jak podkreślają twórcy, w tej wersji siła oryginału spotyka się z charakterystycznym stylem wykonawców, tworząc świeżą, ale wciąż potężną kompozycję.
Top of the Top Sopot Festival 2026 - Zalia
Męskie Granie 2026: trasa pełna inspiracji
Nowa wersja „Kiedy powiem sobie dość” to jeden z owoców tegorocznej, już 17. edycji trasy Męskie Granie
. To wydarzenie od lat jest jednym z najważniejszych punktów na muzycznej mapie Polski, słynącym z nieoczywistych i inspirujących artystycznych połączeń.
W tym roku festiwalowa trasa objęła siedem miast
, w których odbyło się łącznie 14 koncertów
. Każde z widowisk przyciągnęło tysiące fanów, potwierdzając, że idea muzycznych spotkań ponad pokoleniami wciąż ma ogromną siłę.
Premiera płyty już w listopadzie
Wszyscy, którzy chcieliby zachować tegoroczne muzyczne emocje na dłużej, już wkrótce będą mieli ku temu okazję. Utwór w wykonaniu Zalii
i Igora Herbuta
zapowiada album „Męskie Granie 2026”
, którego wydawcą jest Mystic Production. Singiel od dzisiaj jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych.
Dwupłytowe wydawnictwo, które ukaże się zarówno na CD
, jak i na winylu (LP
), trafi do sprzedaży 27 listopada
. Na krążkach znajdą się najlepsze wersje utworów wykonanych podczas tegorocznej trasy przez Orkiestrę Męskiego Grania oraz zaproszonych artystów. Przedsprzedaż albumu właśnie wystartowała.
27