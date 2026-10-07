Nadchodzi album Orkiestry Męskiego Grania 2026! Wydawnictwo zapowiada nowa wersja przeboju O.N.A.

Zalia i Igor Herbut w legendarnym hicie O.N.A.

Top of the Top Sopot Festival 2026 - Zalia

Męskie Granie 2026: trasa pełna inspiracji

Premiera płyty już w listopadzie

27

Kultowy utwórz repertuaru zespołupowraca w zupełnie nowej, zaskakującej odsłonie. To wszystko za sprawą projektu, który po raz kolejny udowadnia, że łączenie różnych muzycznych światów może przynieść spektakularne efekty. Tym razem za legendarny numer wzięli się artyści o niezwykle wyrazistych osobowościach –. Ich wspólna interpretacja to spotkanie dwóch odmiennych wrażliwości. Artyści, sięgając po klasykę polskiego rocka, nadali mu współczesne brzmienie i nową energię, otwierając go na emocje nowego pokolenia słuchaczy. Jak podkreślają twórcy, w tej wersji siła oryginału spotyka się z charakterystycznym stylem wykonawców, tworząc świeżą, ale wciąż potężną kompozycję.Nowa wersja „Kiedy powiem sobie dość” to jeden z owoców tegorocznej, już. To wydarzenie od lat jest jednym z najważniejszych punktów na muzycznej mapie Polski, słynącym z nieoczywistych i inspirujących artystycznych połączeń. W tym roku festiwalowa trasa objęła, w których odbyło się łącznie. Każde z widowisk przyciągnęło tysiące fanów, potwierdzając, że idea muzycznych spotkań ponad pokoleniami wciąż ma ogromną siłę.Wszyscy, którzy chcieliby zachować tegoroczne muzyczne emocje na dłużej, już wkrótce będą mieli ku temu okazję. Utwór w wykonaniuzapowiada album, którego wydawcą jest Mystic Production. Singiel od dzisiaj jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Dwupłytowe wydawnictwo, które ukaże się zarówno na, jak i na winylu (), trafi do sprzedaży. Na krążkach znajdą się najlepsze wersje utworów wykonanych podczas tegorocznej trasy przez Orkiestrę Męskiego Grania oraz zaproszonych artystów. Przedsprzedaż albumu właśnie wystartowała.