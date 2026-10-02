Wzruszające sceny w nowym klipie Igora Herbuta. Wystąpił w nim jego blisko 90-letni dziadek

Spis treści Igor Herbut zaprosił do klipu bliską osobę. Wzruszający gest artysty

Igor Herbut zaprosił do klipu bliską osobę. Wzruszający gest artysty

Fani Igora Herbuta wreszcie się doczekali. Światło dzienne ujrzał jego nowy album „Żeremie”, ale to nie wszystko. Premierze towarzyszy niezwykły, bardzo osobisty teledysk, w którym artysta zabiera słuchaczy w sentymentalną podróż do swojego rodzinnego domu w Przemkowie. To właśnie tam powstał klip do utworu „Wagoniki”. Jego największą gwiazdą, obok samego wokalisty, jest jego blisko 90-letni dziadek. Czułe kadry, pokazujące międzypokoleniową więź, to bez wątpienia jeden z najbardziej poruszających obrazków w ostatnim czasie. Za kamerą stanął Maciek Dydyński, a scenariusz do teledysku napisał sam Igor we współpracy z Polą Błasik, która również pojawia się w klipie.

Igor Herbut - Koncert MUZO - Wdzięczność

Nowa płyta Igora Herbuta. Bardzo osobiste historie

Niezwykle sentymentalny klip do utworu „Wagoniki” to idealna zapowiedź tego, co czeka na słuchaczy na całym krążku. Płyta „Żeremie” to bardzo intymny zapis doświadczeń artysty z ostatnich lat, a także podróż w przeszłość. Album był wcześniej zapowiadany przez single „Jak Ci jest?”, „Tak ma być” oraz „Żółw”. Igor Herbut po raz kolejny udowadnia, że jest artystą kompletnym. Podobnie jak przy pierwszym solowym materiale, tak i tym razem odpowiada za muzykę, teksty i produkcję wszystkich utworów, które znalazły się na jego nowym wydawnictwie.

Igor Herbut rusza w trasę. Gdzie zagra koncerty?

Premiera płyty to dopiero początek emocji dla fanów. Już 12 października Igor Herbut rusza w trasę koncertową „Żeremie Tour”, która obejmie dziesięć największych miast w Polsce. Tym razem będzie inaczej niż podczas bestsellerowego „Solo Act”. Artysta nie pojawi się na scenie sam z fortepianem. Trasa rozpocznie się w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (12.10). Następnie artysta odwiedzi Warszawę (13.10), Kraków (14.10), Toruń (18.10), Gdańsk (20.10), Szczecin (3.11), Wrocław (7.11), Bielsko-Białą (25.11) i Poznań (14.12). Finałowy koncert zaplanowano na 15 grudnia w Łodzi.