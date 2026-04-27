Ewa Kasprzyk straci posadę w Tańcu z Gwiazdami? Rafał Maserak przerywa milczenie

Ewa Kasprzyk opuści Taniec z Gwiazdami? Agata Kulesza zachwyciła widzów

Gościnny udział Agaty Kuleszy w popularnym formacie tanecznym wywołał ogromne poruszenie wśród fanów. Aktorka na jeden wieczór zasiadła w loży oceniających, a widzowie natychmiast zaczęli wieszczyć poważne zmiany w obsadzie produkcji. Internet zalała fala komentarzy sugerujących ostateczne pożegnanie Ewy Kasprzyk z posadą jurorki.

Zobacz też: Agata Kulesza jako jurorka w "Tańcu z Gwiazdami". Tak pokazała się na czerwonym dywanie! Zastąpiła inną gwiazdę

Rafał Maserak komentuje zmiany w jury. Lider Tańca z Gwiazdami ucina spekulacje

Dziennikarze "Super Expressu" postanowili zweryfikować doniesienia u samego źródła i zapytali Rafała Maseraka o nastroje panujące na planie. Doświadczony tancerz podszedł do medialnej burzy z dużym spokojem i rozbawieniem. Choreograf wyraźnie zaznaczył, że każda z pań wnosi do studia zupełnie inną, ale równie cenną energię. Celebryta bardzo pochlebnie wypowiedział się o gościnnym występie gwiazdy kina, podkreślając jej ogromny optymizm oraz życzliwość wobec rywalizujących na parkiecie uczestników. W rozmowie z portalem zauważył, że zaproszeni goście zazwyczaj oceniają zmagania z dużo większym entuzjazmem.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami" bez Ewy Kasprzyk! Wiemy, kto ją zastąpi. WIELKIE zaskoczenie! Dobry pomysł?

Umiejętności jurorskie - były fantastyczne, była zachwycona wszystkimi parami. Zazwyczaj tak jak każda osoba, która do nas gościnnie przychodzi na program. Te osoby zawsze widzą dużo takich pozytywów, zazwyczaj zawsze oceniają bardzo wysoko nasze pary, ale ja się nie dziwię, bo też gdybym przyszedł to bym każdym się zachwycał, bo jeżeli przychodzi na nas ktoś gościnnie, to zawsze wzbudza to fantastyczne, pozytywne emocje - mówi nam Rafał Maserak.

Rozmowa z tancerzem zeszła również na temat dawnych edycji telewizyjnego hitu. Rafał Maserak przypomniał, że poznał Agatę Kuleszę blisko dwie dekady temu podczas realizacji wcześniejszych odsłon show. Podczas niedawnego odcinka oboje mieli szansę wspólnie zatańczyć, co stanowiło dla choreografa niezwykle sentymentalne i wzruszające doświadczenie.

Zobacz też: Wielkie zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Jurorzy nie są już bezpieczni. Kto wyleci z pracy?

To już było w ogóle dla mnie coś chyba najpiękniejszego, bo my znam dzisiaj z Agatą z edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie tańczyła ze Stefano, a ja tańczyłem wtedy z Sylwią Gruchałą (...) 18 lat temu była ta edycja i nie mieliśmy okazji, gdzieś na parkiecie tańczyć, gdzieś tam na imprezkach tańczyliśmy, mieliśmy bardzo podobny vibe, a dzisiaj mogliśmy zatańczyć, Tak naprawdę nigdy w życiu nie tańczyliśmy razem, a Agata widać, że jest w fantastycznej formie i cały czas ten taniec gdzieś tam w niej drzemie - mówi nam Maserak.

Głównym tematem wywiadu przeprowadzonego przez Julitę Buczek pozostały jednak kwestie ewentualnych zwolnień w jury. Juror stanowczo zaprzeczył krążącym pogłoskom o planach usunięcia Ewy Kasprzyk z obsady programu. Tancerz zapewnił, że w kuluarach produkcji nikt nie rozważa takiego scenariusza, a dotychczasowa jurorka stanowi bardzo ważny filar formatu. Zaznaczył równocześnie, że chociaż nowe twarze zawsze ożywiają format, to absolutnie nie zwiastuje to personalnej rewolucji za stołem sędziowskim.

Za kulisami nie ma takich głosów, ale już po raz kolejny ktoś mnie tutaj pyta o moją opinię, ale ja się nie będę wspominał, bo to nie jest po mojej stronie. Oczywiście Ewa jest fantastyczną partnerką za stołem jurorskim, a Agata oczywiście też - świeżo weszła do naszego składu i to też jest inaczej, kiedy jesteś już ileś razy tutaj i oceniasz te pary. Inaczej jest, jak wchodzisz pierwszy raz, to też jest inna energia, inne spojrzenie, więc Ewa jest fantastyczna, ale Agata też jest fantastyczna - mówi "Super Expressowi" Rafał Maserak.